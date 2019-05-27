«Физически я одна, но я не одна!»: Вилма Генрих из Нижнего Новгорода стала финалисткой «Школы экстрасенсов»

Аланский провидец Константин Гецати сделал выбор в пользу ясновидящей Вилмы Генрих в выпуске «Школы экстрасенсов», который вышел на ТНТ 26 мая. Теперь финалистка мистического телешоу поборется за главный приз.

В последней серии нижегородка подвергалась испытаниям дважды. Сначала ее ждал урок эзотерики от наставника. Вместе с другим подопечным Константина Гецати Алексеем Зайцевым ясновидящая пришла в гости к жительнице подмосковного Серпухова. Экстрасенсам предстояло почувствовать, при каких обстоятельствах погиб ее отец. С заданием Вилма справилась блестяще, тем самым порадовав своего учителя.

Во второй половине передачи всех «школьников» ждал экзамен. Участникам телешоу предстояло разгадать таинственную трагедию, случившуюся в Чебоксарах прошлой весной. Там при непонятных обстоятельствах из жизни ушла 18-летняя Настя. Ее нашли погибшей в собственной квартире с признаками суицида. Однако у родителей есть основания полагать, что она не сама свела счеты с жизнью.

- Мне придется попробовать перейти в тот мир, где она сейчас находится, - пояснила родителям умершей Вилма Генрих. - Ночь была бессонной. Потом какая-то прогулка. Хорошее настроение - что-то должно было произойти в тот день, то, чего она очень ждала. Будто первое свидание. Но никто не должен знать. Она в какой-то комнате, готовится. Хочется быть самой красивой сегодня. Потом какое-то смятение. Будто кто-то пришел раньше назначенного времени. Сердце стучит. Сейчас откроется дверь, и я увижу… Дверь открывается. Это не он! Не тот, кого я ожидала увидеть. Совсем другой человек. Взрослый, с бородой.

Оказалось, что, по словам родителей погибшей, бородатый взрослый мужчина попал в объектив камер, установленных возле подъезда. Но Вилма продолжила.

- Мне страшно. Я пытаюсь закрыть дверь. Она кричит: «В милицию пойду, папе расскажу». Сильно сопротивляется. И все. Кровь. Голова. Болит. Висит она. Джинсики, носки белые… - описала Вилма то, во что была одета Настя. - Она его испугала. Он нестабильный, проколется, я вам отвечаю. Есть высший суд, который такого не прощает.

После проделанного расследования Константин Гецати похвалил подопечную, отметив, что она прошла суровый экзамен.

- Я очень горд, что ты сумела оказать людям реальную помощь! - заявил экстрасенс. - Совершенно невероятные изменения и профессиональный рост.

Позже на своей странице в соцсетях Вилма Генрих написала пост, посвященный своему выходу в финал телепроекта. Ясновидящая призналась, что чувствует поддержку команды Константина Гецати, несмотря на то, что остальные участники давно покинули шоу.

- Физически я одна, но я не одна. Вы слышите? Я не одна. В моем поле сейчас все участники команды. Их энергия переплетена с моей. Их сила сейчас - моя сила, - уверена нижегородка. - Со мной мой наставник. Его спокойствие, выдержка, знания, поддержка, вера. Его постоянное незримое присутствие. Поэтому да, физически. Сейчас только я представляю команду Константина Гецати. Но время одиночек закончилось. Время за коалицией, за уникальностью, которая не выпячивает себя, утонув в гордыне, а объединяется с равными ради общей цели.

Добавим, что победителя определят сами зрители. Голосование продлится до 2 июня в мобильном приложении "ТНТ CLUB".

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