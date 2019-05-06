2019-05-06T15:41:47+03:00
Телевизор

«Нельзя отказывать в помощи»: Вилма Генрих разочаровала героев шоу «Школа экстрасенсов»

Во время первого серьезного испытания ясновидящая из Нижнего Новгорода решила попросту поберечь свои силы
Анна МИГАЛОВА
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Во время первого серьезного испытания ясновидящая из Нижнего Новгорода решила попросту поберечь свои силы.Во время первого серьезного испытания ясновидящая из Нижнего Новгорода решила попросту поберечь свои силы.Фото: скрин с видео
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Нижегородка Вилма Генрих, перенесшая клиническую смерть, продолжает обучение в «Школе экстрасенсов» на телеканале ТНТ. В выпуске от 5 мая подопечную Константина Гецати ждало первое на телешоу серьезное испытание: ей предстояло почувствовать, почему в башкирской деревушке Ягодная ежегодно горят дома и постоянно умирают мужчины, которым меньше 40 лет.

Вилма Генрих на шоу "Школа экстрасенсов".

- Тут одни женщины. Это прекрасно, - обрадовалась ясновидящая, когда пришла на встречу с деревенскими жителями.

Вилма сразу включилась в работу, обратив внимание на одну из женщин.

- Вы мать героиня какая-то. У вас много детей. Три! И еще две связи идут от сердца. Не кровные, но очень близкие, - выдала ученица Константина Гецати.

Та подтвердила: воспитывает троих родных сыновей и двух приемных дочерей. Толпа восторженно воскликнула: «Вообще…»

- Вы замужем, но с мужем не особо. В ссоре… Двое детей, не работаете. Тоска зеленая! - изрекла Вилма и снова в точку.

Подойдя к следующей участнице съемок, нижегородка разрыдалась и напросилась к ней в гости. В доме ясновидящая моментально почувствовала, что несколько лет назад там от удушья умер сын хозяйки.

- После школы пришел и повесился. Ему было двенадцать лет, - заплакала несчастная мать.

Но пора было возвращаться к главному заданию - узнать причину, по которой деревня в 60 км от Уфы буквально вымирает. Участница «Школы экстрасенсов», к удивлению общественности, никакой мистики в том не узрела. По ее словам, виной всему - тяга к спиртным напиткам.

- Вот здесь нужно поправить, - показала Вилма на голову.

- Она далеко пойдет! - заключили местные жители и обступили экстрасенса, чтобы расспросить на личные темы, но тщетно.

На церемонии выяснилось, что ясновидящая не захотела больше общаться с участниками испытания. Наставник Константин Гецати отчитал ученицу: «Нельзя отказывать людям в помощи» (женщина извинилась перед жителями «проклятой» деревни, сказав, что у нее больше нет сил на разговоры, и ушла).

- Но нам хотелось больше. Мы же ждали! - раздосадовались участницы испытания.

Вилма Генрих попыталась оправдаться, объяснив, что если бы в тот момент не позаботилась о себе, то не смогла уже никому помочь.

- Погружение в эту энергию для меня оказалось очень чувствительным, - не выдержала ясновидящая.

Победитель «Битвы экстрасенсов» был непреклонен: «Иногда для людей ты становишься единственной надеждой». Однако из шоу нижегородку выкидывать не стал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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