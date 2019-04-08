«Хочу слез, дикости и трепета»: Нижегородка, пережившая клиническую смерть, попала в «Школу экстрасенсов»

Уроженка Нижнего Новгорода Вилма Генрих стала участницей нового телешоу «Школа экстрасенсов» (16+) на канале ТНТ, премьера которого состоялась 7 апреля.

Перебравшаяся в Москву Вилма несколько лет назад пережила клиническую смерть и очнулась с уникальным даром видеть женщин насквозь - их прошлое, будущее, самые сокровенные тайны. Однако ее сила не распространяется на мужчин. К тому же после того трагического случая женщина не способна воспринимать их рядом с собой.

- Мужчина стали для меня бесцветными пузырями, - призналась нижегородка перед прохождением отборочного испытания.

Один из наставников «Школы» - победитель 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» мистик Свами Даши поинтересовался, как же она собирается работать с ним или с победителем 18-й «Битвы» албанским провидцем Константином Гецати, если в них она видит лишь пузырь.

- Поэтому я здесь. Мне надо распаковать эту штуку, - не растерялась Вилма.

Задание заключалось в том, чтобы почувствовать, за какой из шестнадцати ширм спрятана вещь, которая принадлежит конкретному человеку - Екатерине, одной из шестнадцати наблюдателей этого испытания. Нижегородке надо было найти корону.

- Мы сделаем это вместе с тобой, - Вилма взяла за руку Екатерину. - Пойдем.

В ходе поисков нижегородка верно угадывала, что скрывается за плотными занавесками, однако когда дело дошло до короны, что-то пошло не так. Вилма промахнулась!

- Я выберу ширму, где я увидела красный цвет (За ней находилась вишневая машина. - Прим. ред.), - определилась абитуриентка.

Ведущий проекта Сергей Сафронов развел руками: проиграла. Но Свами Даши заступился за участницу.

- Сергей, здесь есть красный цвет! - заметил мистик.

- Но это не корона, - запротестовал скептически настроенный иллюзионист.

Мимоходом ведущий поинтересовался, к кому из наставников хотела бы попасть Вилма.

- Я пришла к Косте, - не раздумывая ответила та.

Собственно, в конце полуторачасового выпуска Константин Гецати сделал свой выбор.

- Любая болезнь бывает недообследованной. Если докопаться до причины, то болезнь будет вылечена. Вилма, иди ко мне, - заявил провидец.

На своей странице в соцсетях участница «Школы экстрасенсов» рассказала, почему решилась на участие в проекте.

- Я оказалась там, потому что услышала зов. Это очень ясное ощущение. Оно чувствуется в теле, в сердце. Словно невидимая нить тянет тебя. Тащит. И я не сопротивлялась, - призналась Вилма Генрих. - Мне дико любопытно. Интерес к тому, что за поворотом, - мой неизменный двигатель. Мой мотор. Хочу нового опыта. Новых встреч. Новых сюжетов. Хочу слез. И смеха. И дикости. И страха. И злости. И трепета. Без границ. Без шаблонов.