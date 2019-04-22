2019-04-22T11:49:52+03:00
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«Хотелось визжать!»: Бывшую жену Гуфа впечатлила участница «Школы экстрасенсов» из Нижнего Новгорода

Хотя наставник Константин Гецати заявил, что его подопечная - до сих пор женщина-загадка
Анна МИГАЛОВА
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Бывшую жену Гуфа впечатлила участница «Школы экстрасенсов» из Нижнего Новгорода.Бывшую жену Гуфа впечатлила участница «Школы экстрасенсов» из Нижнего Новгорода.
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Нижегородка Вилма Генрих, пережившая клиническую смерть, медленно, но верно движется к победе в телешоу «Школа экстрасенсов». В выпуске от 21 апреля женщина продемонстрировала экстрасенсорные способности, которыми сильно впечатлила бывшую жену рэпера Гуфа Айзу Анохину.

Однако знаменитость появилась лишь во второй части программы. Сначала учеников Свами Даши и Константина Гецати ждало другое испытание. Экстрасенсов по очереди запускали в обычную московскую квартиру, где им надо было почувствовать, что произошло с владельцами жилплощади - Александром и Еленой - три месяца назад.

- Если позволите, я приложу руку к животу. Мне так будет легче, - Вилма дотронулась до женщины. - Так может любить только мама. И вы своего мужчину любите такой же любовью. Но есть маленькая проблема. Он эгоист!

Александр согласился: нижегородка попала в яблочко. Однако наставнику Константину Гецати этого показалось мало, и он попросил ученицу пообщаться не только с Еленой, но и ее супругом.

- Пока не могу, - расплакалась экстрасенс, у которой проблемы с мужчинами.

Поэтому второе задание под названием «Мистер Икс» Вилме Генрих понравилось больше. Начинающим экстрасенсам надевали непроницаемую маску и говорили: «Угадайте, кто сидит перед вами?» К счастью нижегородки, Мистером Икс оказалась женщина - бывшая жена Гуфа Айза Анохина.

- Рядом с ней есть любимый человек - муж. Это не молодой брак, я думаю, - сходу выдала Вилма. - Я бы описала его как ветер. Свободный…

Айза заерзала на стуле. Оказывается, она сама считает своего нового супруга ветром.

- Хотелось пищать и визжать! Это то, как я вижу своего мужа, - призналась блогер.

Экстрасенс продолжила:

- У меня странное ощущение. Вижу, что есть недостаток любви. Этот брак сильно поменял вашу жизнь, а его - нет. Холодный. Хочет дать, а не может. Духовная импотенция, - огорошила Вилма.

Женщина осталась под впечатлением, заявив, что это было круто. Собственно, успешное прохождение испытаний позволило Вилме задержаться в «Школе экстрасенсов». Хотя наставник Константин Гецати заявил, что его подопечная - до сих пор женщина-загадка.

- Я тебя не понимаю, - выдохнул победитель одной из «Битв экстрасенсов».

- Она хорошая! - вступилась Айза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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