2019-04-29T15:58:27+03:00
Телевизор

«Меня пугает мир мертвых»: Ученица «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих не смогла связаться с духом умершего

Несмотря на это Константин Гецати не выкинул нижегородку с телепроекта
Анна МИГАЛОВА
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Ученица «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих не справилась с новым испытанием.Ученица «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих не справилась с новым испытанием.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ученица «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих не справилась с новым испытанием и не достаточно хорошо проявила себя на мастер-классе победителя «Битвы экстрасенсов» Константина Гецати. Однако наставник смилостивился и не выкинул нижегородку с проекта.

В выпуске от 28 апреля команду Гецати ждал настоящий спиритический сеанс. Ученики уселись за круглый стол, взялись за руки и стали призывать духа умершего мужа Елены, которая стала учебным пособием для начинающих экстрасенсов. По словам женщины, ее возлюбленный погиб 12 лет и с тех пор постоянно является к ней то днем, то ночью.

- Если честно, все, что связано с миром мертвых, пугает меня, - призналась Вилма Генрих. - Это та территория, на которую я не хочу заходить.

Собственно, на территорию экстрасенса никто и не пустил. Когда сеанс завершился, она выдала, что будто видела грузного человека с лысиной, но кто он и чего хотел, не разобрала.

- Это была микросекунда. Вакуум и холод, - только и сказала Вилма.

Во второй части телешоу учеников ждало непростое испытание. Перед ними стоял не один десяток гробов, и надо было почувствовать, в каком лежит девушка. Ведущей стала приглашенная актриса Анна Слю, которая быстро переключила внимание Вилмы Генрих с девушки на фото в конверте на свою собственную персону.

- На фото - молодая женщина 25-35 лет. Энергетика бунтаря по жизни, но хочет быть нормальной, - рассказала экстрасенс. - Настраиваюсь на героиню, но пока выходит информация, касающаяся вас. Ваш образ энергетически ослаблен. Обычно это бывает, когда у женщина определенный день цикла. Или это связано с рождением: он был или приближается.

Ведущий «Школы» Сергей Сафронов за кулисами тут же подтвердил: у Анны Слю два часа, как день рождения. Но Вилма продолжила:

- Ваше тело немного обижено на вас, как будто в какой-то момент времени вы его не любили.

А в ответ услышала, что в юности актрисе ставили два диагноза - булимию и анорексию.

Но время шло, а экстрасенс так и не приступала к испытанию. За две минуты до его окончания она-таки решила поискать девушку, спрятавшуюся в гробу. Ответ стала искать в мыслях Слю.

- Скажите, в каком гробу лежит женщина-бунтарка? - поинтересовалась Вилма.

Однако экстрасенсорные способности подвели нижегородку. Хотя победа была близка - всего в двух гробах от нее. Однако позже ведущая призналась: во время общения с экстрасенсом забыла, где именно лежит актриса.

- Но я могу сказать, что Вилма прямо крутая! - заявила Анна Слю.

Вероятно, того же мнения придерживается и наставник Вилмы Константин Гецати, который в конечном итоге оставил ученицу в проекте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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