2019-03-18T15:06:44+03:00
Общество

16 человек заболели корью в Нижегородской области

В Дзержинске и Кстове уже сняли все ограничения
Юлия ДАНЧЕНКО
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16 человек заболели корью в Нижегородской области16 человек заболели корью в Нижегородской областиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество заболевших корью в Нижегородской области увеличивается. Темпы роста маленькие, но заболевание продолжает распространяться.

По данным Роспотребнадзора по Нижегородской области, на 18 марта 2019 года в регионе болеет 16 человек. Все они не были привиты от этого опасного заболевания. Болезнь добралась уже и до центра Нижнего Новгорода. В выходные стало известно, что с подозрением на корь в инфекционную больницу №2 попала ученица третьего класса лицея №40. После чего в учебном заведении был ограничен доступ детей и персонала школы, не имеющих прививок и не болевших корью.

Но есть и хорошие новости. В Дзержинске и Кстове, где заболевшие появились в числе первых, корь удалось остановить. В этих городах заболевшие корью больше не регистрировались. В связи с этим здесь отменены все ограничения и пристальный медицинский контроль за теми, кто контактировал с больными.

Врачи предупреждают, что корь заразна уже в конце инкубационного периода, когда никаких симптомов заболевания еще нет. При этом болезнь распространяется воздушно-капельным путем и считается очень заразной. Именно поэтому если рядом с больным человеком окажется человек, не имеющий иммунитета против кори, он обязательно заболеет. Болезнь протекает очень тяжело. При этом специфического лечения от нее не существует, а это значит, что врачи могут лишь облегчить состояние. Справляться с болезнью организму придется своими силами. Единственной надежной защитой на сегодняшней день считается прививка против кори. Сделать ее можно бесплатно в поликлинике или платно в частном медицинском центре.

КСТАТИ

Прививка против кори входит в национальный календарь прививок и делается детям в 1 год и 6 лет. А с недавних пор бесплатная ревакцинация положена также в 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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