За двадцать лет в сфере транспорта выполнено только пять процентов обещаний чиновников

22 мая в Проектном офисе по реализации Стратегии развития Нижегородской области прошло заседание эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Транспортная система области и города: как решить вечные проблемы с дорогами, парковками и пробками». Транспортный обозреватель Александр Седов проанализировал обещаний чиновников за 20 лет.

- Я проанализировал то, что было за последние 19 лет в сфере транспорта. Посмотрел на обещания: если критично посчитать, то получится, что выполнены менее 5%. Перед нашей встречей я нашел свой старый ежедневник, где прописана повестка профильной комиссии думы. О чем говорили в сентябре 2000 года: благоустройство автобусных разворотных площадок, продление линии метро до станции «Сормовская», обновление подвижного состава МП «Нижегородэлектротранс». Все эти вопросы актуальны до сих пор. 90% троллейбусов у нас вышли из срока годности, 80% трамваев тоже вышли из строя. Фактически самый старый вагон, который эксплуатируется в Нижнем Новгороде, в этом году разменял пятый десяток. Ничего не поменялось.

Почему я говорю о развитии общественного транспорта? Потому что пассажир, который его ждет и не дожидается, в итоге берет автокредит, покупает машину и едет. Мы можем сколько угодно проектировать дублеры, расширять дороги, убирать трамваи, но это не решит проблемы. Мое предложение – нужно более значительное внимание уделять развитию общественного транспорта.

Я посмотрел, уровень автомобилизации в Нижнем Новгороде сопоставим с параметрами Берлина. Но там развивают все виды общественного транспорта, а мы почему-то продолжаем молиться на метро. «Вот, метро. Пока маршрутки, потому что метро нет, купим раз в 10 лет новые автобусы. Если Москва расщедрится и даст 10 вагонов, дай бог им здоровья. С ума бы сошли, если бы не было такого соседа». Это к вопросу про обновление состава и строительство метро.

Вот случился у нас Чемпионат мира по футболу – дали деньги: мы построили станцию «Стрелка». С давних времен эта станция была на четвертом уровне приоритетности. Мы ее построили, потому что понимали, что такой транспортный объект должен быть около стадиона. Я не буду говорить об уголовных делах и недоделках, но ведь мы даже не довели до ума тот объект, который упал с неба.

Обещали, что к станции «Стрелка» подведут общественный транспорт: мол, человек сделает шаг, сядет в маршрутку и уедет в любую точку вокруг мещерского озера. Там проживают около 80 тысяч нижегородцев, а Стрелка фактически не загружена, пассажиропоток, который прогнозировали, не сбылся. И да, пассажиропоток метрополитена падает: посмотрите 2001 год – он составлял более 52 миллионов человек в год, а сейчас дай бог 30 будет. Хотя тогда не было ни «Стрелки», ни «Горьковской».

Сегодня на отчете Панов говорил о том, что даже трамваи и троллейбусы в целом перевозят больше, чем нижегородский метрополитен. Так вот, стоит ли нам вкладывать такие миллиарды в метро? Какие-то шутники посчитали, что нам нужно 200 лет, чтобы протянуть ветки в Сормово и по проспекту Гагарина. Понятно, что это легенды и мифы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появилась информация о судьбе дублеров проспектов Ленина и Гагарина, Южном обходе и обходе Балахны

Министр транспорта области Вадим Власов рассказал о крупных инфраструктурных объектах на эксперт-клубе «ОколоКремля» [подробности]

Треть нижегородцев уверены, что в плохих дорогах виновата нерасторопность чиновников

При этом половину опрошенных состояние дорог устраивает, а другую половину – категорически нет [подробности]

Василий Суханов: «Чтобы решить транспортные проблемы Нижнего Новгорода, нужно строить мосты через Оку»

Депутат Заксобрания считает непонятной комплексную транспортную схему, на которую потратили 50 миллионов рублей [подробности]

Выделенная полоса для трамваев появится в центре Нижнего Новгорода в этом году

Заммэра Роман Колосов уверен, что в городе, где первым появился трамвай, необходимо развивать этот вид транспорта [подробности]