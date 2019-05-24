2019-05-24T11:56:48+03:00
Общество

За двадцать лет в сфере транспорта выполнено только пять процентов обещаний чиновников

Такие данные привел Александр Седов на эксперт-клубе «ОколоКремля»
Андрей ВОВКЮлия ИСАЕВА
Поделиться:
Транспортный обозреватель Александр Седов проанализировал обещаний чиновников за 20 летТранспортный обозреватель Александр Седов проанализировал обещаний чиновников за 20 летФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

22 мая в Проектном офисе по реализации Стратегии развития Нижегородской области прошло заседание эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Транспортная система области и города: как решить вечные проблемы с дорогами, парковками и пробками». Транспортный обозреватель Александр Седов проанализировал обещаний чиновников за 20 лет.

- Я проанализировал то, что было за последние 19 лет в сфере транспорта. Посмотрел на обещания: если критично посчитать, то получится, что выполнены менее 5%. Перед нашей встречей я нашел свой старый ежедневник, где прописана повестка профильной комиссии думы. О чем говорили в сентябре 2000 года: благоустройство автобусных разворотных площадок, продление линии метро до станции «Сормовская», обновление подвижного состава МП «Нижегородэлектротранс». Все эти вопросы актуальны до сих пор. 90% троллейбусов у нас вышли из срока годности, 80% трамваев тоже вышли из строя. Фактически самый старый вагон, который эксплуатируется в Нижнем Новгороде, в этом году разменял пятый десяток. Ничего не поменялось.

Почему я говорю о развитии общественного транспорта? Потому что пассажир, который его ждет и не дожидается, в итоге берет автокредит, покупает машину и едет. Мы можем сколько угодно проектировать дублеры, расширять дороги, убирать трамваи, но это не решит проблемы. Мое предложение – нужно более значительное внимание уделять развитию общественного транспорта.

Я посмотрел, уровень автомобилизации в Нижнем Новгороде сопоставим с параметрами Берлина. Но там развивают все виды общественного транспорта, а мы почему-то продолжаем молиться на метро. «Вот, метро. Пока маршрутки, потому что метро нет, купим раз в 10 лет новые автобусы. Если Москва расщедрится и даст 10 вагонов, дай бог им здоровья. С ума бы сошли, если бы не было такого соседа». Это к вопросу про обновление состава и строительство метро.

Вот случился у нас Чемпионат мира по футболу – дали деньги: мы построили станцию «Стрелка». С давних времен эта станция была на четвертом уровне приоритетности. Мы ее построили, потому что понимали, что такой транспортный объект должен быть около стадиона. Я не буду говорить об уголовных делах и недоделках, но ведь мы даже не довели до ума тот объект, который упал с неба.

Обещали, что к станции «Стрелка» подведут общественный транспорт: мол, человек сделает шаг, сядет в маршрутку и уедет в любую точку вокруг мещерского озера. Там проживают около 80 тысяч нижегородцев, а Стрелка фактически не загружена, пассажиропоток, который прогнозировали, не сбылся. И да, пассажиропоток метрополитена падает: посмотрите 2001 год – он составлял более 52 миллионов человек в год, а сейчас дай бог 30 будет. Хотя тогда не было ни «Стрелки», ни «Горьковской».

Сегодня на отчете Панов говорил о том, что даже трамваи и троллейбусы в целом перевозят больше, чем нижегородский метрополитен. Так вот, стоит ли нам вкладывать такие миллиарды в метро? Какие-то шутники посчитали, что нам нужно 200 лет, чтобы протянуть ветки в Сормово и по проспекту Гагарина. Понятно, что это легенды и мифы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появилась информация о судьбе дублеров проспектов Ленина и Гагарина, Южном обходе и обходе Балахны

Министр транспорта области Вадим Власов рассказал о крупных инфраструктурных объектах на эксперт-клубе «ОколоКремля» [подробности]

Треть нижегородцев уверены, что в плохих дорогах виновата нерасторопность чиновников

При этом половину опрошенных состояние дорог устраивает, а другую половину – категорически нет [подробности]

Василий Суханов: «Чтобы решить транспортные проблемы Нижнего Новгорода, нужно строить мосты через Оку»

Депутат Заксобрания считает непонятной комплексную транспортную схему, на которую потратили 50 миллионов рублей [подробности]

Выделенная полоса для трамваев появится в центре Нижнего Новгорода в этом году

Заммэра Роман Колосов уверен, что в городе, где первым появился трамвай, необходимо развивать этот вид транспорта [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наши люди: Обсуждаем особенности управления издательским домом с главредом "КП" Владимиром Сунгоркиным
Главный редактор Издательского Дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин даст эксклюзивное интервью ведущим программы "Наши люди" на телеканале БелРос [видео]
Вадим Власов: «Жаловаться на дороги в соцсетях можно и нужно»
Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в программе «Герои Волги» рассказал о предстоящей строительной и ремонтной кампании, цифровизации транспортной сферы и участии области в дорожном нацпроекте
Черная благодарность «ловца покемонов в храме» или трудный путь к Богу
8 мая у скандально-известного блогера Руслана Соколовского закончился условный срок, 9 мая он уже поздравил «ветеринаров» с Днем Победы, а через неделю прилетел на «скверный майдан» из Питера
Исследователи долголетия: ключ к продлению жизни - в ваших руках
От чего зависит продолжительность нашей жизни, по последним научным данным, как на нее влияют самосознание человека, его мотивация и поведение, «Комсомолке» рассказал один из ведущих российских геронтологов Алексей Москалев
Новости 24
Фестиваль «Горькийклассик Нижний 800» состоится в Нижнем Новгороде
Первый отремонтированный автобус-гармошка вернется на улицы Нижнего Новгорода
Заморозки до -3 градусов ожидаются в Нижегородской области
«Горячая линия» по теме признания дома аварийным пройдет в Нижнем Новгороде 13 июня
Подрядчика нужно принуждать к восстановлению дорожного полотна, - Сергей Кузин
Пассажирам все равно, кто нас везет: частник или муниципал, - Станислав Прокопович
Глеб Никитин проведет рабочую встречу с президентом ПАО «Лукойл»
Проблема пробок и нехватки парковок в Нижнем Новгороде колоссальная, - Андрей Нестеренко
Три голубых ели высадят около «Юпитера» вместо двух срубленных
Глеб Никитин примет участие в конференции ЦИПР в Татарстане
Минсоцполитики Нижегородской области купит квартиры для детей-сирот
Цифровая платформа для подготовки кадров в IT-сфере представлена нижегородским правительством
Окна «Мой бизнес» откроются в 17 районах Нижегородской области до конца 2019 года
Два человека пострадали в ДТП с лосем в Краснобаковском районе
В Нижегородской области снова ожидаются грозы и штормовой ветер
Центр аутизма появится в Нижнем Новгороде
Редкая птица из Красной книги попала в сети браконьеров на Оке
Трамвайный маршрут №1 возобновил работу в Нижнем Новгороде
Водитель иномарки устроил массовое смертельное ДТП под Выксой
Глеб Никитин и Герман Греф обсудили перспективы сотрудничества при реализации образовательных проектов
ЦТМ приглашает на премьеру спектакля «Во всем виноват Вайнштейн»
42-летний мужчина на «Мерседесе» пропал в Нижнем Новгороде при таинственных обстоятельствах
Кафе на Нижневолжской набережной сливало сточные воды в Волгу
Грозы и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 22 мая
Акция «На метро в библиотеку» пройдет в Нижнем Новгороде 26 мая