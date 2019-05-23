Василий Суханов: «Чтобы решить транспортные проблемы Нижнего Новгорода, нужно строить мосты через Оку»

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Василий Суханов выступил на эксперт-клубе «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Транспортная система области и города: как решить вечные проблемы с дорогами, парковками и пробками», который прошел 22 мая в Проектном офисе по реализации Стратегии развития Нижегородской области.

- Я работаю в органах исполнительной власти, которые имеют отношение к транспорту, с 2003 года, - напомнил Суханов. - Мне есть, что и с чем сравнивать. Во-первых, я искренне благодарен Вадиму Александровичу Власову и правительству Нижегородской области за то, что у нас действительно заработала программа развития транспортной инфраструктуры. Это один из немногих вопросов, которым занимаются близко к идеальному.

Но мне до сих пор абсолютно непонятна история с Комплексной транспортной схемой: я искренне ее не понимаю. Я знаю, что такое МП «Нижегородпассажиравтотранс», знаю его историю. В 2006 году были закуплены автобусы, которые тогда сняли транспортную напряженность в городе, экономические показатели предприятия серьезно улучшились, мы видели перспективу перехода на безубыточную работу НПАТ. Но вот именно КТС для меня до сих пор непонятна: что это такое, за что заплатили 50 миллионов?

Что касается Нижнего Новгорода, я считаю, что основной проблемный вопрос вытекает из географического расположения города – он находится на стыке двух рек. Ключевой вопрос развития инфраструктуры - это мосты. В свое время министерство транспорта России озвучило определенные нормативы, в соответствии с которыми в Нижнем Новгороде должно быть восемь мостов через Оку. Сколько мы имеем – знаете сами.

Обратите внимание: все в транспортной системе взаимосвязано. Если говорить о двух ключевых дублерах – проспектов Гагарина и Ленина, – то они как раз идут параллельно Оке. И мосты являются очень серьезной разгрузкой автомобильных потоков, которые там проходят. Без какого-то определенного моста мы проблему гагаринского дублера не решим. В свое время предлагали привлечь правый берег, который идет под Щербинками, в транспортный оборот.

Нам нужен еще один мост в Подновье – это однозначно. Не тот гигантский, который в свое время запрограммировали и спроектировали, а хотя бы мост исключительно для легкового транспорта. Потому что когда мы обсуждали целесообразность строительства моста в северном обходе, иностранные специалисты сказали, что развивать мосты выше Cтрелки бессмысленно, если забрать автомобильный поток, который идет на Бор.

Кроме того, хотелось бы поговорить о судьбе трамвая в столице ПФО. Я считаю, что наличие трамвайной сети очень сильно снижает пропускную способность наших дорог. Трамвайные путепроводы мы строили в конце 30-40-50-х годов, после этого облик города, размещение, локация районов очень сильно изменились, а трамвай остался тот же самый. Если посмотреть на зарубежные страны, которые используют трамвай, то там есть специальные выделенные полосы для этого типа транспорта. А если посмотреть на наши улицы - Белинского и Бекетова, например, - трамвай едет посередине, останавливается, выпускает людей. Это все очень сильно снижает пропускную способность. И, конечно, все согласятся с тем, что трамваи негативно влияют на автомобильное покрытие в целом.

К великому сожалению, мы почему-то в последнее время начинаем видеть все эти валидаторы и применение цифровых технологий как форму спасения общественного транспорта, как форму ключевого улучшения. Я не поддерживаю позицию, по которой целые маршруты отдают частным перевозчикам. Считаю, что нужна ключевая маршрутная сеть, а в каждом маршруте должны присутствовать муниципальные автобусы. Потому что если вдруг какой-нибудь частный перевозчик обанкротится и не выйдет на маршрут, это не должно привести к транспортному коллапсу. Общественный транспорт - единственный вид деятельности, который если хотя бы на одни сутки перестанет работать, то это приведет именно к коллапсу. Я считаю, что именно в сфере работы общественного транспорта нужно еще работать, работать и работать.