Треть нижегородцев уверены, что в плохих дорогах виновата нерасторопность чиновников

22 мая в Проектном офисе по реализации Стратегии развития Нижегородской области прошло заседание эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Транспортная система области и города: как решить вечные проблемы с дорогами, парковками и пробками». Институт проблем социального управления специально для эксперт-клуба спросил у нижегородцев, как они оценивают транспортную систему города и области.

Как сообщил социолог Андрей Самсонов, социологический опрос проводился 21 мая, объем выборки – 1200 респондентов из города и области.

10,3% опрошенных ответили, что состояние дорог в Нижегородской области хорошее, 37,4% - что удовлетворительное, 30% - неудовлетворительное, 19,8% - ужасное. Оставшиеся 2,5% затруднились ответить.

- Результаты разделились 50 на 50. Хорошее и удовлетворительное в сумме около 50% и неудовлетворительное и ужасное – тоже около 50. В Нижнем Новгороде, кстати, было немного меньше хороших оценок, больше удовлетворительных и негативных, - отметил Андрей Самсонов.

Также 28,3% нижегородцев считают, что причиной плохого состояния дорог является нерасторопность чиновников. 20,2% ответили, что виноваты неквалифицированные подрядчики, 17,7% обвинили недостаток финансирования, 15,4% видят причину в коррумпировании отрасли дорожного хозяйства и 9,6% опрошенных отметили несоблюдение технологий. Остальные 8,8% не дали ответа на поставленный вопрос.

Из вариантов ответа на вопрос: «Какие дороги, по вашему мнению, нужно ремонтировать в первую очередь?» 32,7% респондентов выбрали городские, 28,7% - областные, 23,1% - дворовые, 8,7% - федеральные. Остальные затруднились ответить.

40% опрошенных заявили, что оценивают работу муниципального общественного транспорта скорее положительно, чем отрицательно. 28,5% выбрали вариант «скорее отрицательно», 12% - «положительно», 10,7% - «отрицательно». 8,8% затруднились ответить.

40% опрошенных заявили, что оценивают работу муниципального общественного транспорта скорее положительно

- Мы подчеркивали в вопросе, что речь идет именно о муниципальном транспорте, но не гарантирую, что оценивали только его, - объяснил Самсонов. - Люди не всегда понимают, каким транспортом пользуются: муниципальным или нет. Оценки достаточно хорошие: свыше 50% положительно оценивают их работу. Крайне резких отрицательных оценок мало. Явно заметен прогресс.

36,3% нижегородцев считают, что необходимо одинаковое количество частного и муниципального транспорта, 28,6% - что муниципального нужно больше, 25,6% хотят видеть больше частных маршруток.