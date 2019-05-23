2019-05-23T17:03:33+03:00
Общество

Появилась информация о судьбе дублеров проспектов Ленина и Гагарина, Южном обходе и обходе Балахны

Министр транспорта области Вадим Власов рассказал о крупных инфраструктурных объектах на эксперт-клубе «ОколоКремля»
Андрей ВОВКЮлия ИСАЕВА
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Появилась информация о судьбе дублеров Ленина и Гагарина, Южном обходе и обходе БалахныПоявилась информация о судьбе дублеров Ленина и Гагарина, Южном обходе и обходе БалахныФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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22 мая в Проектном офисе по реализации Стратегии развития Нижегородской области прошло заседание эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Транспортная система области и города: как решить вечные проблемы с дорогами, парковками и пробками».

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов рассказал о транспортной стратегии развития региона и о наиболее важных инфраструктурных объектах.

- В прошлом году была разработана и утверждена Стратегия развития Нижегородской области. Мы по части транспорта и автомобильных дорог сделали такой подстратегический блок в рамках разработки комплексного развития транспортной инфраструктуры, - сообщил Вадим Власов. - Целью программы было создание перечня объектов и мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры. Речь идет обо всех видах транспорта. Упор, естественно, делался на 90% на транспортную инфраструктуру, касающуюся площади дорожной сети и автомобильных дорог.

Были собраны абсолютно все проблемные участки в агломерации, то есть в Нижнем Новгороде и населенных пунктах в 100 километрах от него. Если посмотреть на карту, то речь идет о Дзержинске, Семенове, охватывается большой радиус, наверное, 45% Нижегородской области. Но по количеству жителей, которые проживают на территории этой агломерации, мы захватываем порядка 70 - 75% населения.

Мы взяли проблемные участки, просчитали либо фактическое количество будущих пользователей либо прогнозы по тем методикам, которые существуют сейчас, а затем определили именно те виды работ, которые необходимо сделать на каждом из этих проблемных участков: строительство путепровода, расширение проезжей части, создание новых объектов и путей. Были просчитаны дублеры проспектов Гагарина и Ленина.

После этого мы посчитали мероприятия в деньгах и определили стоимость каждого объекта - именно потребительские свойства: количество жителей, автомобилистов или пользователей других видов транспортной инфраструктуры. Таким образом, благодаря двум основным критериям у нас был определен комплексный показатель, по которому мы определяли ранжирование объектов, начиная от самого дешевого и самого востребованного и заканчивая самым дорогим и наименее востребованным. Если бы мы брали только показатели по количеству интенсивности, то получили бы, наверное, самые дорогие объекты. Например, проспект Гагарина: строили бы его 3-4 года, а остальных работ никаких не вели.

Поэтому в первую очередь рассматривались не только наиболее интенсивные, но и наиболее дешевые варианты. И в первую десятку у нас попали объекты стоимостью от 5 до 70 миллионов рублей. Область и город, кстати, вообще планируют паковать все в общую программу, которая будет синхронизирована. Отсюда будут совместные решения о том, какой объект будет финансироваться раньше. Только вид денег будет определять разницу между областным правительством и городом.

Сейчас существует огромное количество направлений, которые закреплены за министерством транспорта. Я, честно говоря, чувствую ответственность за выполняемую работу, потому что у нас, если так условно посчитать, восемь часов на сон, восемь – на работу, а остальное время мы куда-то передвигаемся. И передвигаемся по транспортной инфраструктуре.

Что касается дублеров и Южного обхода, власть в последнее время отучили давать необоснованные обещания. Федералы подтверждают финансирование четвертой очереди: в этом году должны приступить к завершению строительства Южного обхода Нижнего Новгорода, который выведет весь транзит по оставшейся части через Кстово. Ориентировочно есть где-то три – три с половиной года на выполнение работ, 23 миллиарда, 32 километра.

По дублерам: по дублеру проспекта Ленина ситуация по финансовому положению гораздо тяжелее, чем по гагаринскому. По поводу проспекта Гагарина: мы сейчас работаем с потенциальным инвестором, который рассматривает возможность вложения своих средств, чтобы в ближайшей перспективе все-таки начать выполнять работы по строительству. Но то, что мы увидели в наличии проектную документацию с отрицательным заключением экспертизы, создало проблему. По той оси, по которой предполагалась застройка, нереально вести работы. Поэтому мы разговариваем еще и с нашими консультантами по части проектирования, чтобы эту ось все-таки поменять так, чтобы все можно было оптимально реализовать.

В прошлом году было принято решение о финансировании дороги Неклюдово - Золотово и о начале финансирования с 2021 года обхода Балахны. В итоге остается лишь богородское направление, которое не подходит ни под одни критерии федерального направления, поэтому мы будем финансировать его сами. Месяц назад дали поручение на разработку проектной документации. А дублер проспекта Гагарина – это как раз богородское направление, там будем работать с инвесторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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