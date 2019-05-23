Выделенная полоса для трамваев появится в центре Нижнего Новгорода в этом году

22 мая в Проектном офисе по реализации Стратегии развития Нижегородской области прошло заседание эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Транспортная система области и города: как решить вечные проблемы с дорогами, парковками и пробками». Заместитель мэра Нижнего Новгорода Роман Колосов рассказал о том, какие меры администрация применяет для решения транспортных проблем.

- Ведется активная работа по организации маршрутной сети. Одной из задач, которую администрация ставит перед собой, это качественный транспортный сервис для жителей. В данном направлении прикладываются сейчас основные усилия, - заявил Роман Колосов. – Транспорт должен ходить как минимум комфортно. Периодически в СМИ мы сообщаем о совмещенных расписаниях, глава города на отчете говорил о приобретении в прошлом году подвижного состава и о планируемых покупках.

Что касается комплексной транспортной сети: в любом случае идет некий процесс, невозможно нормально и комфортно изменить всю маршрутную сеть за ночь. Программа в любом случае направлена на несколько лет, и она будет потихоньку оптимизироваться. Будут учитываться потребности и желания граждан. Наша задача – оптимизировать маршрутную сеть так, чтобы использовать подвижной состав на максимум, но чтобы было и комфортное перемещение для граждан.

Что касается автобусов-гармошек: сейчас группа компаний «ГАЗ» ведет работу по ремонту, в ближайшее время мы увидим три машины, пришедшие уже с завода, дальше они появятся в полном объеме после восстановления.

Я согласен, что должна быть обратная связь с жителями. Что могу сказать по прошедшему полугоду, в течение которого я нахожусь на этой должности: очень много внимания уделяется этой обратной связи. У нас есть наши программы: например, «Антиснег», о которой знают большое количество пользователей, и которая дает эффект. Также есть портал «Антипробки», где получаем предложения жителей по оптимизации дорожной сети.

Дороги в городе хуже, чем в области. Этой проблемой действительно нужно заниматься. Другое дело – распределение денежных средств. В город необходимо вливание денежных средств, потому что здесь больше интенсивности, и востребованность городских дорог относительно областных совсем иная. Городским дорогам нужно уделять больше внимания, граждане пользуются им гораздо чаще.

Что касается внимания, которое якобы не уделяется метро и трамваям: самому старому автобусу в городе около 10 лет, а самому новому трамваю – 30. Машины работают только за счет коллектива «Нижегородэлектротранса». Предприятие живет благодаря идеям этих людей.

Трамвай - это тот транспорт, который незначительно отличается от метро: он городу нужен, его необходимо развивать. Но трамвай стоит раза в три дороже, чем автобусы. Ведь трамвай – это не только вагоны, это еще и инфраструктура. Если автобусы нужно просто заправить и обслужить, то трамваям нужна нормальная контактная сеть, путевое хозяйство и подстанции. В рамках затрат это гораздо дороже, чем подвижной состав. Проблему нужно решать в моменте.

Трамвай, который появился в Нижнем Новгороде, был первым в России. Я считаю, что это преступление – убирать трамвай из города, в котором он был первым. По поводу Ильинки или Ошарки, где ездят трамваи: этот вопрос волнует многих, в том числе и меня самого. Пробки там не из-за трамваев, а из-за припаркованных машин, которыми в час пик заставляют правую полосу. По этому поводу мы сейчас формируем проекты, чтобы на расстоянии до 50 метров нельзя было парковаться. Мы разгрузим дорогу и увеличим интенсивность движения. Сегодня трамваи – это тот транспорт, который обладает провозной способностью чуть ниже, чем метрополитен. Это тот транспорт, который имеет возможность спасти город от пробок за счет выделенных полос. В принципе это возможно. Я уверен, что в этом году у нас получится запустить пилотный проект по выделению полосы в центре города.