Актриса Екатерина Вилкова выложила фото 7-летней дочери

Звезда сериала «Отель Элеон» Екатерина Вилкова выложила в Инстаграме фотографию своей 7-летней дочки Павлы. Снимок с милой девочкой актрисы сопроводила сердечками и хештегом «#павлушалягуша».

oldkavilochka Дочка Екатерины Вилковой и Ильи Любимова

Поклонники знаменитой нижегородки принялись гадать, на кого ребенок похож больше: на Екатерину или ее супруга Илью Любимова. Мнения разделились поровну.

- Маленькая копия мамы. Принцесса, большая умница! - прокомментировал пользователь fan_vilkova.

- Красавица. Вся в маму, - подтвердила multi_jefia_series.

- Как же она похожа на папу. А, значит, будет счастливой! - уверена afonata33.

- Настоящая папина дочка, - добавила jefia_is_best.

Недавно звезда фильмов «Стиляги» и «Черная молния» порадовала фанатов забавной фотографией их с Любимовым 4-летнего сына Пети. Обаятельная улыбка мальчика и милый хвостик на головесделали свое дело. Подписчики завалили знаменитую нижегородку комментариями.

Напомним, Екатерина Вилкова и Илья Любимов поженились в 2011 году. Через год родилась дочь Павла, а спустя два года на свет появился сын Петр. По словам Любимова, до брака у них с Вилковой не было близости.

- Мой духовный отец, когда мы только познакомились с Катей, дал мне абсурдный с точки зрения светской жизни совет - не иметь с ней близких отношений до свадьбы. И я поверил ему, а Катя поверила мне, - поделился актер. - Мы делали миллион совместных дел, путешествовали. А через полгода, когда флер и колдовство взаимоотношений между полами стихли, вдруг возникло представление друг о друге, не окрашенное гормонами.

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