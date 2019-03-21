2019-03-21T15:37:05+03:00
Звезды

Актриса Екатерина Вилкова выложила забавное фото четырехлетнего сына

Новый снимок в Инстаграме звезды умилил подписчиков [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Актриса Екатерина Вилкова выложила забавное фото 4-летнего сына.Актриса Екатерина Вилкова выложила забавное фото 4-летнего сына.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда фильмов «Стиляги» и «Черная молния» Екатерина Вилкова порадовала подписчиков забавной фотографией, на которой изображен их с Ильей Любимовым четырехлетний сын Петя.

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Когда твой сын мультик #самыйкрутоймаленькиймужик
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- Когда твой сын мультик, - подписала снимок актриса.

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Четырехлетний Петр с шестилетней сестрой Павлой.
15106 отметок «Нравится»74 комментариевInstagram

Обаятельная улыбка мальчика и милый хвостик на голове сделали свое дело. Подписчики завалили знаменитую нижегородку комментариями.

- Точно мультик! - написала veronihka5663.

- На маму очень похож, - добавила yulaermak.

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Екатерина на прогулке с Петром и Павлой.
18155 отметок «Нравится»58 комментариевInstagram

- Если ему сделала хвостик Павла (сестра Петра. - Прим. ред.), то это безумно мило, - считает uliana.mp4.

- Он так похож на одного героя из мультфильма «Гадкий Я», - прокомментировала al_eksandra9966.

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Екатерина и Илья поженились в 2011 году
47662 отметок «Нравится»317 комментариевInstagram

Напомним, Екатерина Вилкова и Илья Любимов поженились в 2011 году. Через год родилась дочь Павла, а спустя два года на свет появился сын Петр. По словам Любимова, до брака у них с Вилковой не было близости.

- Мой духовный отец, когда мы только познакомились с Катей, дал мне абсурдный с точки зрения светской жизни совет - не иметь с ней близких отношений до свадьбы. И я поверил ему, а Катя поверила мне, - поделился актер. - Мы делали миллион совместных дел, путешествовали. А через полгода, когда флер и колдовство взаимоотношений между полами стихли, вдруг возникло представление друг о друге, не окрашенное гормонами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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