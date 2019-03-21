Актриса Екатерина Вилкова выложила забавное фото четырехлетнего сына

Звезда фильмов «Стиляги» и «Черная молния» Екатерина Вилкова порадовала подписчиков забавной фотографией, на которой изображен их с Ильей Любимовым четырехлетний сын Петя.

oldkavilochka Когда твой сын мультик #самыйкрутоймаленькиймужик

- Когда твой сын мультик, - подписала снимок актриса.

oldkavilochka Четырехлетний Петр с шестилетней сестрой Павлой.

Обаятельная улыбка мальчика и милый хвостик на голове сделали свое дело. Подписчики завалили знаменитую нижегородку комментариями.

- Точно мультик! - написала veronihka5663.

- На маму очень похож, - добавила yulaermak.

oldkavilochka Екатерина на прогулке с Петром и Павлой.

- Если ему сделала хвостик Павла (сестра Петра. - Прим. ред.), то это безумно мило, - считает uliana.mp4.

- Он так похож на одного героя из мультфильма «Гадкий Я», - прокомментировала al_eksandra9966.

oldkavilochka Екатерина и Илья поженились в 2011 году

Напомним, Екатерина Вилкова и Илья Любимов поженились в 2011 году. Через год родилась дочь Павла, а спустя два года на свет появился сын Петр. По словам Любимова, до брака у них с Вилковой не было близости.

- Мой духовный отец, когда мы только познакомились с Катей, дал мне абсурдный с точки зрения светской жизни совет - не иметь с ней близких отношений до свадьбы. И я поверил ему, а Катя поверила мне, - поделился актер. - Мы делали миллион совместных дел, путешествовали. А через полгода, когда флер и колдовство взаимоотношений между полами стихли, вдруг возникло представление друг о друге, не окрашенное гормонами.