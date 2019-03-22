Екатерина Вилкова: «Моя бабушка была жуткой модницей»
Звезды нового детективного сериала «Шифр» на Первом канале Екатерина Вилкова и Елена Панова побывали на шоу «Вечерний Ургант». Выпуск с их участием вышел в эфир 21 марта.
На шоу к Урганту пришли актрисы из сериала "Шифр" на Первом канале.Гостьи рассказали о том, как проходили съемки.
- В сериале вы играете женщин другой эпохи. Хотя вы современные, очень модные и продвинутые, судя по одежде. Там же все другое: одежда, интонации. Как вы все выстраивали? - поинтересовался ведущий Иван Ургант.
Нижегородка Вилкова призналась, что сценарий был написан настолько точно, что каждое слово было на своем месте.
- Говоришь четко, как написано [в тексте], и уже вырисовывается образ, - пояснила актриса.
Кстати, прежде чем приступить к съемкам в новом многосерийном сериале, Екатерина то и дело вспоминала свою бабушку, которая, как оказалась, была очень модной в молодости.
- У меня одна из бабушек была жуткой модницей. Это было очень давно. Но она даже умудрялась шить себе обувь – сапоги для танцев, - рассказала Екатерина. - Она ходила двадцать километров пешком в деревню на танцы. Идет босичком, а сапожки в руках. Там ножки отряхнула, сапожки нарядные напялила и в пляс. Как я!
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ИСТОЧНИК KP.RU