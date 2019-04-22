2019-04-22T15:26:06+03:00
Звезды

Екатерина Вилкова выложила в Инстаграм постельные фотографии

Подписчики завалили актрису комплиментами [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Звезда сериала «Мамы чемпионов» Екатерина Вилкова поделилась в Инстаграме снимками из постельной фотосессии.Звезда сериала «Мамы чемпионов» Екатерина Вилкова поделилась в Инстаграме снимками из постельной фотосессии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда сериала «Мамы чемпионов» Екатерина Вилкова поделилась в Инстаграме снимками из постельной фотосессии, где она полуобнаженная.

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Екатерина Вилкова порадовала подписчиков нежными снимками
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- Желтый понедельник, - подписала актриса.

Подписчикам новая порция фотографий понравилась, и они принялись засыпать любимую артистку комплиментами.

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Актриса Вилкова уже выкладывала фотографии из этой "постельной" фотосессии
13175 отметок «Нравится»88 комментариевInstagram

- Божественная! - прокомментировала serialsxberry.

- Сногсшибательная красотка, - продолжила nastyaskotnova.

- Какая нежность! Доброго утра и прекрасного дня, - пожелала polina_litvinova_.

- Очень красивая, - добавила veraexmitya.

Кстати, в январе Екатерина Вилкова уже выкладывала снимок с этой «желтой» фотосессии. Правда, тогда поклонники отметили, что артистка сильно похудела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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