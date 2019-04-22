Екатерина Вилкова выложила в Инстаграм постельные фотографии
Звезда сериала «Мамы чемпионов» Екатерина Вилкова поделилась в Инстаграме снимками из постельной фотосессии, где она полуобнаженная.
- Желтый понедельник, - подписала актриса.
Подписчикам новая порция фотографий понравилась, и они принялись засыпать любимую артистку комплиментами.
- Божественная! - прокомментировала serialsxberry.
- Сногсшибательная красотка, - продолжила nastyaskotnova.
- Какая нежность! Доброго утра и прекрасного дня, - пожелала polina_litvinova_.
- Очень красивая, - добавила veraexmitya.
Кстати, в январе Екатерина Вилкова уже выкладывала снимок с этой «желтой» фотосессии. Правда, тогда поклонники отметили, что артистка сильно похудела.
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ИСТОЧНИК KP.RU