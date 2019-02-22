2019-02-22T14:34:32+03:00
Звезды

Поклонники не узнали Екатерину Вилкову с новой прической

Актриса продемонстрировала непривычный образ в Инстаграме [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Актриса редко экспериментирует с прической: то соберет волосы в хвостик, то сделает легкие волны.Актриса редко экспериментирует с прической: то соберет волосы в хвостик, то сделает легкие волны.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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34-летняя актриса Екатерина Вилкова отличается прекрасным чувством юмора и самоиронией. Последнее фото, опубликованное ею в Инстаграме, - очередное тому доказательство.

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Кудрявая башка-дай пирожка.
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- Кудрявая башка, дай пирожка, - написала актриса под фотографией, на которой она с химией на голове.

Поклонники сначала не признали любимую артистку, уж больно образ непривычный. А когда разглядели в кудрявой женщине Екатерину, заулыбались.

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Маленькая Катя Вилкова с мамой. Как видно, у артистки от рождения прямые волосы.
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- Вам очень идут кудряшки! Прямо супер, - прокомментировала kavilochkaqueen.

- Ух, ты! Я вас не сразу узнала. Вы прелесть. Спасибо, - добавила viktorianna_kr.

- Солнечный одуванчик, - написала mariya_kaz81.

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Актриса побрилась наголо ради роли в фильме "Батальон".
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Надо сказать, актриса редко экспериментирует с прической. Обычно это либо собранные в хвостик прямые волосы, либо легкие волны. Но иногда звезде сериала «Отель Элеон» приходится кардинально менять образ. Так было перед съемками в военной драме Дмитрия Месхиева «Батальон», премьера которой состоялась в 2015 году. Тогда Екатерина побрилась наголо.

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Рыжий бобик!
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СПРАВКА «КП»

Екатерина Вилкова родилась 11 июля 1984 года в городе Горький (Нижний Новгород). В 2003 году окончила Нижегородское театральное училище, а в 2006 году - Школу-студию МХАТ.

Впервые Екатерина засветилась на ТВ в сериале «Улицы разбитых фонарей», а после в «Сатисфакции». Популярность пришла к актрисе после полнометражного фильма «Стиляги» (2008 год). Сегодня на счету нижегородки более 60 ролей в сериалах и полнометражном кино («Одноклассницы», «Батальон», «Черная молния», «Последний богатырь»).

Что касается личной жизни, то актриса восемь лет счастлива в браке с актером Ильей Любимовым. 11 февраля 2012 года у пары родилась дочь Павла, а 6 апреля 2014 года на свет появился сын Петр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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