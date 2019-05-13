«Это жестоко»: Артему Сучкову не дали пообщаться с женой на «Последнем герое»

Новый выпуск реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» начался с трогательной встречи участника Артема Сучкова с супругой Лидой. Ведущая Яна Троянова напомнила актеру, что накануне тот грозился избить человека, а, значит, налицо нехватка любви и нежности. Тут-то и появилась жена Артема.

- Ты моя миленькая, - бросился обнимать супругу. - Мир перевернулся. Я сейчас в шоке!

Однако позже выяснилось, что родные и близкие приехали к каждому из шести участников «Последнего героя». Но за обед с ними предстояло побороться.

little_lida01 Навсегда запомню тот момент, когда нас начали разнимать... #survivor

Организаторы приготовили для артистов и экстрасенсов испытание: добежать до куч с различными предметами (камни, корзины, черепа и проч.), сосчитать их количество и ввести числа в специальные барабаны. Важно, что в этот момент участники были разбиты по парам и привязаны друг к другу. Нижегородцу Артему Сучков досталась в напарницы экстрасенс Виктория Камахина. Ребята старались изо всех сил, но удача улыбнулась Анфисе Черных и Ивану Шабанову (последний отдал победу другой участнице).

artemsuchkov Илья Глинников, Артем Сучков и Иван Шабанов на "Последнем герое"

Пока соплеменники обедали с родственниками, Сучков сокрушался, что ему не удалось побыть вместе со своей любимой. Короткая встреча буквально выбила его из колеи.

- Сейчас просто опустошение, потому что это жестоко - увидеть на минуту, подойти, обнять своего самого дорогого и близкого человека, и все. Говорят: «Нельзя!», - признался актер. - Невероятные ощущения. Не передать словами, как сильно я ее люблю.

artemsuchkov Артем Сучков на съемках "Последнего героя"

Затем участников реалити-шоу ждало новое испытание, главным призом которого был иммунитет. Но и с ним нижегородец не справился должным образом: слился в третьем этапе.

Тем не менее в выпуске от 11 мая Артем Сучков не покинул проект. Против него был лишь один голос (такой выбор сделала Виктория Камахина). А выбыла из гонки за главный приз и звание «Последний герой» гадалка Аида Мартиросян.

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