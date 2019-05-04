Актер Артем Сучков впервые победил в состязании за личный иммунитет в телешоу «Последний герой»

В состязании за личный иммунитет на телешоу «Последний герой» Артем Сучков впервые выиграл. Победа была особенно ценной, так как, благодаря ей, актер получил амулет – защиту во время голосования.

Для того чтобы получить ценный приз, Артему пришлось провисеть на брусьях больше 45 минут. При этом было видно, что он бы и дольше смог продержаться, но последняя участница - Аида, которая из последних сил пыталась удержаться, упала в воду, а значит висеть дальше смысла уже не было.

Испытание было трудным вдвойне. Руки и ноги сводило – Илье Глинникову даже понадобилась медицинская помощь, у участников начинала кружиться голова, а палящее солнце светило в глаза. Физические страдания усиливались еще и вкуснейшим запахом бургеров, которые жарили неподалеку. Голодные участники, которые уже 30 дней держатся лишь на рисе и кококсах, были вынуждены бороться со своим желудком, который сводило от запаха еды.

Тем не менее, Артем Сучков легко преодолел все трудности.

Но отличился нижегородец не только во время испытания. Но и на совете, где, по правилам игры, необходимо выгнать одного из участников. Большинством голосов был выбран Намтар. И тут Артем не удержался.

- Я часто хотел применить к тебе физическую силу, - признался актер.

Намтар тут же ответил на вызов. Казалось, что драки не избежать. Однако дальше слов дело не пошло, и все разошлись мирно.