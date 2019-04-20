2019-04-20T22:43:49+03:00
Общество

Нижегородец Артем Сучков был готов своими руками убить козу во время шоу «Последний герой»

Между участниками телепроекта накаляются страсти
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородец Артем Сучков был готов своими руками убить козу во время шоу «Последний герой»Нижегородец Артем Сучков был готов своими руками убить козу во время шоу «Последний герой»Фото: СОЦСЕТИ
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Сегодня, 20 апреля, в эфир вышла восьмая серия телешоу «Последний герой», в которой участвуют экстрасенсы и актеры. Однако, начиная с сегодняшнего дня, все участники объединились в одно племя и теперь живут на одном острове.

Словно в подарок к ним на лодке приплыла коза. И тут же актеры и экстрасенсы стали думать, а том, как бы съесть ее. Больше всего об этом мечтали мужчины. Они уже строили планы и представляли себе плов и шашлык. Женская же часть пыталась добыть от нее молоко.

К сожалению, молока так и не удалось надоить. И желание зажарить козлятинку становилось все сильнее.

- Я бы смог убить козу, признался Артем Сучков телезрителям.

Но актриса Юлия Александрова в буквальном смысле грудью встала перед козой. У нее началась настоящая истерика, они кричала и махала руками. Правда, связной речи не получилось, так как телевизионщикам пришлось запикать почти все слова Юлии.

Даже во время соревнования, в котором участники боролись за личный иммунитет, Юлия спросила, можно ли будет отдать иммунитет козе. И, как ни странно, именно Юлия Александрова выиграла первый личный иммунитет. Она единственная смогла простоять положенное время на буйке, который качался на воде.

Отдать иммунитет козе Юлии не разрешили, однако животное все осталось жить.

Интересная история получилась и во время голосования. Обе бывшие команды договорились голосовать против самых сильных участников из бывших команд соперника: Илью Глинникова и Аиду Мартиросян. Однако Илья вовремя воспользовался своим личным иммунитетом, который он нашел еще в начале шоу, а Аиду спасла Виктория Комахина, с которой она сдружилась на острове, - у нее тоже был личный иммунитет. Пришлось проводить повторное голосование, в результате которого проект покинула Николь Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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