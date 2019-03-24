2019-03-24T10:37:30+03:00
Общество

Нижегородец Артем Сучков первым справился со сложным заданием в борьбе за иммунитет в «Последнем герое»

В четвертом выпуске реалити-шоу покинул участник из племени экстрасенсов
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Нижегородец Артем Сучков первым справился со сложным заданием в борьбе за иммунитет в «Последнем герое»Нижегородец Артем Сучков первым справился со сложным заданием в борьбе за иммунитет в «Последнем герое»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Третий выпуск «Последнего героя», который вышел на телеэкраны 16 марта, завершился скандалом. Ведущая Яна Троянова обвинила племя актеров в том, что они играют в благородство. Дело в том, что Наталья Медведева попросила ребят проголосовать против нее, потому что захотела вернуться домой.

После того, как ведущая раскрыла этот секрет, голосование было отменено.

О том, кто именно покинул реалити-шоу, стало известно лишь в начале четвертого выпуска, который показали зрителям 23 марта. Ведущая в итоге отправила домой Медведеву, как та и хотела.

На этот раз скандал был в племени экстрасенсов: на проект вернулась Татьяна Ларина, которая до этого прокляла свою команду.

В четвертом выпуске было два испытания, в которых каждый раз победу одерживало племя актеров. В первом состязании участники были разделены на пары. Два человека, связанных между собой по рукам и ногам, должны были передавать следующей паре сырые морепродукты. Брать еду можно было только ртом. Победила та команда, которая за 10 минут насобирала больше. Племени актеров удалось взять 9,7 килограмма, а экстрасенсам – лишь 8,6.

А вот на 11 день команды боролись за иммунитет. Задание было нереально сложным. Сначала ребята должны были перебросить веревку с кокосом и зацепить ее на конструкцию. С этим, кстати, первым справился актер Артем Сучков, уроженец Нижегородской области. Но он не отправился дальше выполнять задание, он остался, чтобы помочь команде забросить веревку.

artemsuchkovartemsuchkov
Тоска по красоте, простоте и солёной воде #survivor #остатьсявживых #остатьсялюдьми
553 отметок «Нравится»10 комментариевInstagram

Когда все актеры с этим справились, они подтягивали себя по этой веревке и перебирали ногами по катушке. Затем собирали тяжелые мешки с частями пазла. Экстрасенсы все это время находились на первом этапе.

- Конкурс был очень сложным: и эти мешки которые, оказались не такими легкими, как я думал, и эти правила, - рассказал Артем Сучков.

После того, как актеры забрали иммунитет, в племени экстрасенсов состоялся совет. На этот раз проект покинул Денис Высоцкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нижегородец Артем Сучков раскрыл тайну своего племени в "Последнем герое" и разозлил ведущую

Яна Троянова обвинила актеров в игре в благородство [подробности]

Изнывая от голода во время участия в "Последнем герое", нижегородец Артем Сучков пытался мастерить ловушку для рыбы

Участники тв-шоу плетут интриги и проклинают друг друга [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Яхтсмен о шторме, в который попал Конюхов: Федору Филипповичу главное - пристегнуться и молить Бога, чтобы лодку меньше переворачивало
Мастер спорта международного класса по парусному спорту Юрий Фирсов подчеркнул «Комсомольской правде», что Конюхов единственный из российских путешественников, кто может справиться с такими проектами
Эксперт по выживанию - о сильнейшем шторме, в который попал Федор Конюхов: Его лодка способна выдержать и стихию, и долгое пребывание в сердце океана
Легендарный путешественник сообщил друзьям, что из-за бури, настигшей его у Южной Америки, океан слился с небом, а горизонт пропал
«Сплошная летящая вода»: Федор Конюхов попал в сильнейший шторм у берегов Южной Америки, существует реальная опасность жизни
Друг и сподвижник путешественника Вадим Цыганов рассказал «Комсомольской правде», в какой ситуации находится его знаменитый товарищ [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Две усадьбы в центре Нижнего Новгорода выставлены на продажу
III Международный литературный фестиваль имени Горького пройдет в Нижнем Новгороде
Лося со следами огнестрельного ранения обнаружили в Кулебакском районе
Инспекторы Гостехнадзора примут экзамен в Нижегородском колледже теплоснабжения
Нижегородцы поедут на съезд российского движения школьников в Санкт–Петербург
Правоохранители задержали жительницу Дзержинска, подозреваемую в нападении на мужчину
Пропавший в Нижнем Новгороде 13-летний Дима Зубрилов найден живым
Житель Гагинского района залез в жилой дом и пытался украсть у пенсионерки продукты
В Нижегородской области обсудят инновации в современном образовании
В Нижнем Новгороде продавец магазина украл из сейфа 131 тысячу рублей
Дни португальского кино пройдут в столице Приволжья
Глеб Никитин провел заседание подгруппы "Производительность труда" рабочей группы "Экономика и финансы" Госсовета РФ
Нижегородцам предлагают поучаствовать в создании модели развития Большой Покровской улицы
В Нижегородской области стартовала перепись тетеревов и глухарей
Нижегородские волонтеры разыскивают 71-летнюю Марию Кусакину
Еще два современных пункта приема вторсырья появятся в Нижнем Новгороде до конца марта
Определены три кандидата на пост министра соцполитики Нижегородской области
Нижегородцы получат квитанции за март с перерасчетом за отопление
Елена Лекомцева назначена главой дептранса администрации Нижнего Новгорода
На улучшение жилищных условий нижегородских аграриев выделены более 90 миллионов рублей
Глеб Никитин: «Более 60 млн рублей получит регион на обучение сотрудников нижегородских предприятий»
Из-за ремонта мостов ограничат движение на трассе М-7 в Нижегородской области
Двое бездомных погибли на пожаре в заброшенном здании в Городце
В Дзержинске пропавшего 9-летнего мальчика нашли спустя сутки
Более двух тысяч кубов воды было откачано с улиц Нижнего Новгорода за последние сутки