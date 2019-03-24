Нижегородец Артем Сучков первым справился со сложным заданием в борьбе за иммунитет в «Последнем герое»

Третий выпуск «Последнего героя», который вышел на телеэкраны 16 марта, завершился скандалом. Ведущая Яна Троянова обвинила племя актеров в том, что они играют в благородство. Дело в том, что Наталья Медведева попросила ребят проголосовать против нее, потому что захотела вернуться домой.

После того, как ведущая раскрыла этот секрет, голосование было отменено.

О том, кто именно покинул реалити-шоу, стало известно лишь в начале четвертого выпуска, который показали зрителям 23 марта. Ведущая в итоге отправила домой Медведеву, как та и хотела.

На этот раз скандал был в племени экстрасенсов: на проект вернулась Татьяна Ларина, которая до этого прокляла свою команду.

В четвертом выпуске было два испытания, в которых каждый раз победу одерживало племя актеров. В первом состязании участники были разделены на пары. Два человека, связанных между собой по рукам и ногам, должны были передавать следующей паре сырые морепродукты. Брать еду можно было только ртом. Победила та команда, которая за 10 минут насобирала больше. Племени актеров удалось взять 9,7 килограмма, а экстрасенсам – лишь 8,6.

А вот на 11 день команды боролись за иммунитет. Задание было нереально сложным. Сначала ребята должны были перебросить веревку с кокосом и зацепить ее на конструкцию. С этим, кстати, первым справился актер Артем Сучков, уроженец Нижегородской области. Но он не отправился дальше выполнять задание, он остался, чтобы помочь команде забросить веревку.

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Когда все актеры с этим справились, они подтягивали себя по этой веревке и перебирали ногами по катушке. Затем собирали тяжелые мешки с частями пазла. Экстрасенсы все это время находились на первом этапе.

- Конкурс был очень сложным: и эти мешки которые, оказались не такими легкими, как я думал, и эти правила, - рассказал Артем Сучков.

После того, как актеры забрали иммунитет, в племени экстрасенсов состоялся совет. На этот раз проект покинул Денис Высоцкий.

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