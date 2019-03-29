Артем Сучков: «На острове было непросто»
- Артем, почему вы решили принять участие в шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов»? Ведь это очень серьезное испытание!
- Я никогда не участвовал в реалити, и мне было безумно интересно узнать, что это такое. И, конечно, такому легендарному проекту, как «Последний герой» не пришлось меня долго уговаривать.
- Судя по первым трем сериям, вы отлично сдружились с командой из племени актеров. Наверняка, приходилось общаться и с участниками из племени экстрасенсов. Как вам общение с людьми, обладающими экстрасенсорными способностями? По-вашему, у них есть преимущества?
- Разумеется, на острове было непросто, и подобные мысли в наших головах возникали. Но мы понимали, что это эмоции, которые нужно пытаться контролировать. Нам действительно очень повезло с командой. Компания собралась замечательная. Среди ребят из команды экстрасенсов есть невероятно душевные и прекрасные ребята.
- Как в таких условиях остаться человеком?
- Вполне ожидаемо подобные обстоятельства будут провоцировать тебя. Но надо помнить, что хорошего в нас больше, чем плохого. А если вдруг забудешь, не отчаивайся! Найдется человек, который напомнит об этом.
- Как близкие отнеслись к вашему решению о поездке на остров?
- С пониманием (улыбается).
- Артем, вы часто приезжаете в Нижний Новгород?
- В Нижнем живут мои родные и друзья, поэтому стараюсь навещать их как можно чаще, да.
- Вспомните самое знаменательное событие, которое произошло с вами в этом городе.
- Там родительский дом, там я учился четыре года в театральном училище, там же встретил будущую жену. Очень много важного и знаменательного для меня происходило в Нижнем Новгороде, поэтому выделить что-то конкретное не могу.
- Артем, напоследок назовите три прилагательных, которые наиболее точно характеризуют вашу малую родину.
- Простой, тепличный, контрастный.
Блиц-опрос:
- Ваш главный страх на острове?
- Что дома что-то не так.
- Без чего на острове сложнее всего?
- Без мозгов и прямых рук.
- Урок, который вы извлекли?
- Очень важный. Какой именно, узнаете в шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Смотрите в субботу в 19.00 на ТВ-3.
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ИСТОЧНИК KP.RU