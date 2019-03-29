Артем Сучков: «На острове было непросто»

- Артем, почему вы решили принять участие в шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов»? Ведь это очень серьезное испытание!

- Я никогда не участвовал в реалити, и мне было безумно интересно узнать, что это такое. И, конечно, такому легендарному проекту, как «Последний герой» не пришлось меня долго уговаривать.

- Судя по первым трем сериям, вы отлично сдружились с командой из племени актеров. Наверняка, приходилось общаться и с участниками из племени экстрасенсов. Как вам общение с людьми, обладающими экстрасенсорными способностями? По-вашему, у них есть преимущества?

- Разумеется, на острове было непросто, и подобные мысли в наших головах возникали. Но мы понимали, что это эмоции, которые нужно пытаться контролировать. Нам действительно очень повезло с командой. Компания собралась замечательная. Среди ребят из команды экстрасенсов есть невероятно душевные и прекрасные ребята.

- Как в таких условиях остаться человеком?

- Вполне ожидаемо подобные обстоятельства будут провоцировать тебя. Но надо помнить, что хорошего в нас больше, чем плохого. А если вдруг забудешь, не отчаивайся! Найдется человек, который напомнит об этом.

- Как близкие отнеслись к вашему решению о поездке на остров?

- С пониманием (улыбается).

- Артем, вы часто приезжаете в Нижний Новгород?

- В Нижнем живут мои родные и друзья, поэтому стараюсь навещать их как можно чаще, да.

- Вспомните самое знаменательное событие, которое произошло с вами в этом городе.

- Там родительский дом, там я учился четыре года в театральном училище, там же встретил будущую жену. Очень много важного и знаменательного для меня происходило в Нижнем Новгороде, поэтому выделить что-то конкретное не могу.

- Артем, напоследок назовите три прилагательных, которые наиболее точно характеризуют вашу малую родину.

- Простой, тепличный, контрастный.

Блиц-опрос:

- Ваш главный страх на острове?

- Что дома что-то не так.

- Без чего на острове сложнее всего?

- Без мозгов и прямых рук.

- Урок, который вы извлекли?

- Очень важный. Какой именно, узнаете в шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Смотрите в субботу в 19.00 на ТВ-3.

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