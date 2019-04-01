Екатерина Вилкова сыграла пловчиху в новом сериале «Мамы чемпионов»

Совсем скоро нижегородцы увидят знаменитую землячку Екатерину Вилкову в новом сериале «Мамы чемпионов» (16+). Премьера 20-серийной спортивной драмы состоится на канале СТС 1 апреля.

oldkavilochka Екатерина Вилкова на съемках сериала "Мамы чемпионов"

У главной героини Веры Лесковой, которую сыграла Вилкова, было все: золото на соревнованиях, любимый человек, обожаемый папа и мама - тренер по плаванию. Но после предательства матери в один момент от Веры «уплыла» вся ее успешная жизнь. Девушка неожиданно покидает большой спорт и остается одна с ребенком на руках. Через 15 лет она успешный тренер, среди подопечных которой - ее сын Кирилл. Только прошлое не отпускает Веру и преподносит заманчивое предложение. Теперь бывшей чемпионке придется снова столкнуться не только с коварством собственной матери, готовой пойти на все ради больших побед, но и с бывшим возлюбленным, возглавившим сборную региона.

oldkavilochka Маму героини Вилковой сыграла Ирина Розанова.

Выпускница Нижегородского театрального училища им. Евстигнеева Екатерина Вилкова уверена: сериал ждет успех!

- В плане продвижения спорта в массы, а не сидения за гаджетами, это неплохая тема. К тому же, если отмотать время назад, самые удачные российские проекты были именно про спорт: «Движение вверх», «Тренер», «Легенда №17». Думаю, в данном случае сам спорт становится персонажем, - поделилась нижегородка.

oldkavilochka "Семейка" Екатерины Вилковой в новом телевизионном проекте про большой спорт.

Маму главной героини Аллу Гордееву сыграла блистательная Ирина Розанова. По словам актрисы, ей досталась роль очень сильной женщины.

- Представляете, что такое мама-тренер и что такое профессиональный спорт? Так что у нее своя правда. Она хочет, как ей кажется, лучшего для своей дочери. Старшему поколению, действительно, кажется: «Я же лучше знаю! Я же жизнь прожила». В чем-то моя Алла действительно жестокая, навязывает свою волю, но делает это из добрых побуждений. Безусловно, как и любая мама, - рассказала Розанова.