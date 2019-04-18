«Атомная красавица»: Ирина Пегова добавила в свой образ ярких красок, чем вызвала недоумение у подписчиков

Звезда сериала «Годунов» Ирина Пегова хотела порадовать поклонников новыми фотографиями в Инстаграме, а вместо этого вызвала шквал критики в свой адрес. Общественность возмутила ярко-красная помада на губах Ирины.

pegovairina Ирина Пегова добавила в свой образ ярких красок и вызвала тем самым недоумение подписчиков

- Когда солнце в тебя вонзается. Москва. Утро! - написала артистка под снимками.

Меньше чем за сутки публикация набрала более 17,8 тысячи лайков и 345 комментариев.

- Вы красивая, но что с губами? - поинтересовалась drapak.tatyana.

- Все хорошо в меру. Но не с такой помадой, - считает valentinasokolova1246.

- Ирочка, я ваша поклонница. Обожаю! Вы такая красавица. Не надо такой помады. Пожалуйста! - умоляет sveta_svch.

Однако не все отреагировали яркий макияж артистки негативно. Многим Ирина нравится в любых образах, в том числе таком, как на свежих снимках.

- Вау, Ира! Какая страстная! Атомная красавица, - написала tatjanakutscheid.

- Ирочка, на этом снимке вы вамп, - добавила gala.168.

- Пронзило солнце сливу губ твоих, и капля сока мне попала в сердце, - заговорила стихами olgakhalabuzar5898.

Напомним, что недавно в немилость подписчиков попала телезвезда Екатерина Одинцова, отдыхавшая вместе с 17-летней дочкой Диной Немцовой на Мальдивах. На шестой день шикарного отпуска завистливые подписчики не выдержали и спросили: зачем так роскошно выглядеть на пляже? Алая помада на губах и экстравагантные купальники не давали покоя общественности несколько дней.

Тогда 46-летняя нижегородка опубликовала пост, посвященный теме внешнего вида отдыхающих на пляже. Но и это не усмирило подписчиков. Они настаивали: бабушке (пусть и молодой) надо одеваться поскромнее, а макияж носить менее броский.

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