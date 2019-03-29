Хейтеры раскритиковали Екатерину Одинцову за красную помаду на пляже

Бывшая гражданская жена Бориса Немцова Екатерина Одинцова продолжает делиться фотографиями с райского отдыха на Мальдивах. На шестой день особо завистливые подписчики не выдержали и высказались: зачем так роскошно выглядеть на пляже? Алая помада на губах, экстравагантные купальники - все это не дает покоя комментаторам. Реакция знаменитости не заставила себя ждать.

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- Красная помада на пляже вызвала комментарии типа: «Только русские женщины выходят на пляж при макияже, в украшениях, ярких купальниках и еще (о, ужас!) иногда даже на каблуках! Если видите нарядную женщину- она точно русская», - написала Одинцова в Инстаграме.

odintsovaprtrend Даже на пляжном отдыхе 46-летней телеведущей удается выглядеть сногсшибательно

Телезвезда попыталась максимально деликатно сформулировать свои наблюдения, сделанные в многочисленных путешествиях по миру. По словам Екатерины, впервые за границей она побывала в 1991 году. Это была поездка в Трабзон (Турция).

- Там среди челноков я, действительно, была самой нарядной. Потом выезжая в пляжные отели - от совсем дешевых до крепких середнячков, которые тогда казались пределом роскоши, - я всегда отмечала, что россиянки самые нарядные и больше иностранок заботятся о том, чтобы нравиться своему мужчине, - продолжила нижегородка.

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Поначалу Екатерине казалось, что такова национальная черта - при любых обстоятельствах выглядеть лучше всех. А оказалось, что «это наше экономическое отставание».

- Просто наши богатые на заре капитализма ездили в отели для их небогатых. И тут дело не в деньгах, а в уровне энергии. Чем дороже отель и чем более «старые» деньги у его постояльцев, тем больше в нем нарядных итальянок, француженок, бразильянок, даже американок. И на каблуках и в красной помаде прямо на пляже! - воскликнула Одинцова.

odintsovaprtrend Екатерина Одинцова устроила себе райский отдых

На нынешнем отдыхе на Мальдивах телеведущая познакомилась с пожилой парой, в которой женщина каждый день надевает новый необычный купальник, всегда с идеальной укладкой и яркими красными губами.

- Ее муж постоянно носит на руках, когда они купаются. Я бы подумала, что у них медовый месяц, но она рассказала, что у них пятеро детей и двое внуков. Им под 70, но она не считает, что это повод не носить красную помаду и купальник со змеей, выложенной стразами. И я с ней полностью согласна, - заключила телезвезда.