Екатерина Одинцова: «Я догадывалась, что молодость не будет длиться вечно»

46-летняя телеведущая Екатерина Одинцова - настоящая светская львица. Она любит красивые наряды, элегантные укладки и шумные вечеринки, фотографиями с которых щедро делится в своем Инстаграме. Однако в последнее время подписчики то и дело указывают звезде на ее новый статус (в конце января 2019 года Одинцова стала бабушкой), считая, что в ее возрасте нужны и платья поскромнее, и макияж менее броский. Экс-нижегородка решила закрыть эту тему раз и навсегда.

- Мне часто пишут в комментариях, что я уже немолода и возраст берет свое. Да, я в курсе, меня это абсолютно не расстраивает и не задевает. Я очень-очень рада, что мне уже 46, что у меня прекрасные взрослые дети, внук, свой успешный бизнес. Я догадывалась, что молодость не будет длиться вечно, что смена сезонов жизни будет происходить, - написала телеведущая в микроблоге 4 апреля.

Екатерина призналась, что читая злобные комментарии, стала думать, как помочь тем, кто считает возраст позором.

- Девочки, не бойтесь взрослеть. Чтобы радоваться любой цифре на своем именинном торте, просто живите сегодняшним днем и старайтесь не откладывать жизнь на потом, - продолжила знаменитость. - Носите любимые туфли, достаньте из серванта самые лучшие чашки, а вместо строительства дачи махните на остров своей мечты. Не предавайте себя ради других. И когда вы станете 46-летней бабушкой, вы будете веселиться и радоваться всему, что у вас есть и не грустить о том, чего у вас нет.

Недавно «Комсомолка» рассказывала про то, как хейтеры раскритиковали Екатерину Одинцову за красную помаду на пляже. Телеведущая постаралась как можно деликатнее ответить злопыхателям.