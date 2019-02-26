2019-02-26T12:46:37+03:00
Звезды

«Какая штучка!»: Ирина Пегова сфотографировалась в романтичном образе

Подписчики завалили актрису комплиментами и стихами [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Обычно актриса радует поклонников снимками из закулисья.Обычно актриса радует поклонников снимками из закулисья.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

На ночь глядя, 40-летняя звезда театра и кино Ирина Пегова порадовала поклонников пикантным снимком. На нем актриса в кружевном пеньюаре с приспущенной бретелькой, а на губах - алая помада.

pegovairinapegovairina
Вечерело...
10140 отметок «Нравится»136 комментариевInstagram

- Вечерело… - написала Ирина в Инстаграме.

Подписчиков восхитил непривычно загадочный образ артистки, и они тут же завалили ее комплиментами.

- Цвет губ как розы, класс! Такой нежный и одновременно страстный образ, - прокомментировал xkseniy.

- Ох, какая вы штучка! Красотка, - отметила vikakolesnikova28.

- В серо-бордовом тоне. Ох, хороша, шельма, - подхватила la.risa5383.

Некоторым настолько понравилось фото, что вместо банальных комментариев начали писать стихи.

- Вечерело. Кругом все смеркалось. Я тебя домой проводил. Лишь малиновым вкусом остались на губах поцелуи твои, - выдал ruslan_limarenko.

- Вечерело… За окошком солнце село, ну, а ты смотрела смело, жаль, что улыбнуться не посмела. Прекрасное фото, - считает saveljevwladimir.

- И вновь поэзия (Андрей Смирнов): Вечерело, сумерки сгущались. В домике уютном шторы опускались. Печка разгоралась, было очень тихо. Только кот усатый песенку мурлыкал, - написал vladvas59.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ИРИНА ПЕГОВА, ДОСЬЕ KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Скорая помощь не доехала до жителя Шатковского района из-за нечищеных дорог
Движение по улице Адмирала Васюнина ограничено до 31 мая
В Нижегородской области стартовал отбор на пост министра строительства
Фургон насмерть сбил велосипедистку в Московском районе 25 февраля
Две женщины пострадали на пожаре в пятиэтажном доме в Дзержинске
СК проверяет информацию об обморожении мужчины в Сормовском районе Нижнего Новгорода
Нижегородская область вошла в четверку регионов ПФО по экспорту продукции АПК
Изменится расписание нижегородских электричек с 7 по 10 марта
Ольга Балакина может занять пост зампредседателя думы Нижнего Новгорода
Заволжанин убил соседа в День защитника Отечества
Пост ректора НГСХА занял Александр Жезлов
Пропавшего в Нижнем Новгороде 15-летнего Александра Короткова нашли живым
Нижегородцы отправили более 20 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Жительница Мещеры убила свою 86-летнюю бабушку молотком
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10% за январь
Нижегородцы станцевали флешмоб в честь 23 февраля на катке «Зимняя сказка»
В Нижнем Новгороде пропал 15-летний Александр Коротков
Мокрый снег, гололед и метель ожидаются в Нижегородской области 25 февраля
Несырьевой неэнергетический экспорт из Нижегородской области в Узбекистан вырос по итогам 2018 года
16-летняя нижегородка Алеся Алешина одержала победу на Чемпионате России по сквошу
20-летняя Надежда Полякова пропала в Нижнем Новгороде
Пенсионер ударил ножом знакомую в Дзержинске
Нижегородский масложиркомбинат представил проект системы очистки на мыловаренном производстве
Курица, яйца и рыба стали дешевле в Нижегородской области
35-летняя рецидивистка украла телевизор из деревенского дома в Нижегородской области
Более 100 тысяч га леса поставят на кадастровый учет в Нижегородской области в 2019 году