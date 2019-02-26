«Какая штучка!»: Ирина Пегова сфотографировалась в романтичном образе

На ночь глядя, 40-летняя звезда театра и кино Ирина Пегова порадовала поклонников пикантным снимком. На нем актриса в кружевном пеньюаре с приспущенной бретелькой, а на губах - алая помада.

- Вечерело… - написала Ирина в Инстаграме.

Подписчиков восхитил непривычно загадочный образ артистки, и они тут же завалили ее комплиментами.

- Цвет губ как розы, класс! Такой нежный и одновременно страстный образ, - прокомментировал xkseniy.

- Ох, какая вы штучка! Красотка, - отметила vikakolesnikova28.

- В серо-бордовом тоне. Ох, хороша, шельма, - подхватила la.risa5383.

Некоторым настолько понравилось фото, что вместо банальных комментариев начали писать стихи.

- Вечерело. Кругом все смеркалось. Я тебя домой проводил. Лишь малиновым вкусом остались на губах поцелуи твои, - выдал ruslan_limarenko.

- Вечерело… За окошком солнце село, ну, а ты смотрела смело, жаль, что улыбнуться не посмела. Прекрасное фото, - считает saveljevwladimir.

- И вновь поэзия (Андрей Смирнов): Вечерело, сумерки сгущались. В домике уютном шторы опускались. Печка разгоралась, было очень тихо. Только кот усатый песенку мурлыкал, - написал vladvas59.