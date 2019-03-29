«Всегда на позитиве!»: Поклонники благодарят Ирину Пегову за хорошее настроение

Звезда сериала «Годунов» Ирина Пегова - настоящая любительница селфи. Почти каждый день в Инстаграме актрисы появляется новая порция автопортретов. Вот и 29 марта Ирина опубликовала на своей странице фотографию, на которой она улыбается фирменной лучезарной улыбкой.

pegovairina Ирина Пегова приехала в Мурманск 29 марта

- Мурманск, доброе утро! - подписала знаменитость.

За пару часов подписчики буквально завалили артистку хвалебными комментариями. Многие признались, что это радостное фото сделало их день.

- Вы такая позитивная всегда, и меня заряжаете. Любуюсь вами, - написала kumaninavalentina.

- Ой, а я думаю, с чего такая ясность на небе и солнечность. А это вы нам привезли свет и яркость, - добавила lyudochka_4udo.

- Всегда на позитиве! Так и нужно. Хочется с вас брать пример, - отметила veronika_tsurkanenko7.

- Какая прелесть. Вы смотритесь как божий свет. Горят глаза! - прокомментировала orlovtatyana1961.