2019-03-29T16:56:22+03:00
Звезды

«Всегда на позитиве!»: Поклонники благодарят Ирину Пегову за хорошее настроение

Артистка не перестает радовать своих подписчиков в Инстаграме [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Фанаты нередко отмечают, что радостные фото артистки поднимают им настроение.Фанаты нередко отмечают, что радостные фото артистки поднимают им настроение.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда сериала «Годунов» Ирина Пегова - настоящая любительница селфи. Почти каждый день в Инстаграме актрисы появляется новая порция автопортретов. Вот и 29 марта Ирина опубликовала на своей странице фотографию, на которой она улыбается фирменной лучезарной улыбкой.

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Ирина Пегова приехала в Мурманск 29 марта
12546 отметок «Нравится»321 комментариевInstagram

- Мурманск, доброе утро! - подписала знаменитость.

За пару часов подписчики буквально завалили артистку хвалебными комментариями. Многие признались, что это радостное фото сделало их день.

- Вы такая позитивная всегда, и меня заряжаете. Любуюсь вами, - написала kumaninavalentina.

- Ой, а я думаю, с чего такая ясность на небе и солнечность. А это вы нам привезли свет и яркость, - добавила lyudochka_4udo.

- Всегда на позитиве! Так и нужно. Хочется с вас брать пример, - отметила veronika_tsurkanenko7.

- Какая прелесть. Вы смотритесь как божий свет. Горят глаза! - прокомментировала orlovtatyana1961.

ИСТОЧНИК KP.RU

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