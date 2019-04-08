Распространение кори в Нижнем Новгороде остановилось

Гром среди ясного неба

Корь обрушилась на Нижегородскую область совершенно неожиданно в феврале 2019 года. Долгие годы о ней не было слышно. Но 15 февраля Роспотребнадзор объявил о первых двух случаях заболевания в Дзержинске и Кстове. Потом больные появились и в Нижнем Новгороде, в том числе заболел один из сотрудников крупного торгового центра. В основном болели взрослые, но были и дети. В лицее №40 даже ввели специальные ограничения, не допускающие в здание учебного учреждения детей и сотрудников, не имеющих прививок против кори.

Всего же в Нижегородской области заболели 16 человек. На данный момент все они выздоровели. Новых случаев заболеваний пока нет. И, казалось бы, никакой угрозы нет. Однако в Роспотребнадзоре опасаются, что в Нижегородской области вспышка заболеваемости может повториться, так как в странах Западной Европы, в бывших союзных республиках, а также в Бразилии и Австралии начался резкий подъем заболеваемости, который тянется уже больше года. При этом регистрируются там и смертельные случаи.

Для того чтобы обезопасить нижегородцев, Роспотребнадзор призывает всех сделать прививку против кори. И особенно внимательным к своему здоровью нужно отнестись тем, кто планирует поездку в страны, где бушует корь. Если у вас нет прививки, то ее необходимо сделать за десять дней до отъезда.

Чем опасна корь

Корь – это вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, точно так же как обычная простуда. Источником инфекции является больной человек. По словам специалистов Роспотребнадзора, заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным корью. От одного заболевшего могут заразиться до 18 человек, которые ранее не болели корью, не привиты от этой болезни или же привиты однократно. Особую опасность заболевание представляет для детей в возрасте до одного года, не подлежащих прививкам по возрасту, а также для детей до пяти лет, относящихся к группе риска в связи с риском возникновения осложнений.

Заболевание протекает очень тяжело. Особенно для взрослых. Но коварность кори еще и в том, что у каждого 15 заболевшего возникают осложнения. Могут развиться воспаления уха (отиты), придаточных пазух носа (гаймориты), легких (пневмонии), а также воспаление мозговых оболочек (энцефалиты), приводящие к необратимому повреждению головного мозга. Возможны эпилептические припадки, поражение роговицы глаз и слепота, потеря слуха. Могут быть и летальные исходы.

При этом специфического лечения против кори нет. Врачи борются лишь с симптомами, а с вирусами организм больного должен справиться самостоятельно.

Для того чтобы обезопасить себя, человеку необходимо сделать две прививки. Согласно национальному календарю прививок – в один год и шесть лет. Сейчас ввели еще одну дополнительную прививку в 35 лет, так как в ходе исследования было выявлено, что у некоторых иммунитет к этому возрасту ослабевает.

Если же вы не были привиты в детстве, то вы можете сделать прививку сейчас. Начиная с 1 апреля и до 1 октября 2019 года, граждане Российской Федерации вакцинируются бесплатно. Прививки необходимо ставить с интервалом не менее трех месяцев. После двух введений вакцины иммунитет формируется в 95 процентах случаев, после одного введения – в 69-81 проценте.

КСТАТИ

Если в вашем окружении кто-то заболел корью, то все, кто имел даже кратковременный контакт с заболевшим, должны быть привиты. Вакцина должна быть введена в первые 72 часа с момента выявления больного.

Детям, не привитым против кори по возрасту или не получившим прививки в связи с медицинскими противопоказаниями или отказом от прививок, вводится иммуноглобулин человека. Но сделать это нужно в течение пяти с момента контакта с больным.

Свой иммунный статус (наличие защитных антител) по кори можно узнать, если провести анализ крови на коревые антитела (иммуноглобулины G).

НАДО ЗНАТЬ!

Корь бушует во многих европейских городах. Заболевшие есть в Германии, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Словакии, Польше, Казахстане, Бразилии, Австралии, Грузии, Украине, Албании, Черногории, Греции, Румынии, Франции. Российские города болезнь тоже захватывает. Случаи заболевания корью были зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владимире (здесь заболела целая группа цыган).

Симптомы кори

Клинически корь протекает с высокой температурой до 40 градусов, насморком, конъюнктивитом. С четвертого-пятого дня заболевания появляется сыпь. Характерна этапность высыпания – сначала сыпь появляется за ушами, на лице и шее, далее – грудь и туловище, затем – на руках и ногах.

В последние годы диагноз кори в обязательном порядке подтверждается результатами исследования крови на специфические коревые иммуноглобулины М.