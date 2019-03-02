Актер Артем Сучков стал главным файерменом «Последнего героя»

Поклонники «Последнего героя», наконец, дождались начала нового сезона, где между собой сражаются актеры и экстрасенсы. В команде актеров немало знаменитостей, в том числе на необитаемый филиппинский остров приехал нижегородец 26-летний актер Артем Сучков, сыгравший Тесака в трилогии «Гоголь». Он стал единственным из актеров, кто смог добыть огонь. Правда, получилось это далеко не сразу. Обе команды разжигали огонь одинаково – быстрыми движениями они терли палкой о дерево. И если экстрасенсам удалось это сделать достаточно быстро, то актерам пришлось попотеть, и в первый вечер своего пребывания на острове они остались без огня. Однако уже утром Артем снова возобновил свои попытки, и после долгих стараний ему удалось разжечь костер. После чего нижегородец сразу же получил прозвище файермена.

Племя актеров. Фото: ТВ-3

Первые дни на необитаемом острове для обеих команд были непростыми. Экстрасенсы никак не могли договориться между собой и не могли построить жилище, а потому первую ночь они спали на пляже, завернувшись в одежду и сильно замерзли. После чего две участницы съели весь небольшой запас риса, который им предоставили организаторы шоу и переругались со всей остальной командой.

В то же врем как актеры действовали очень слажено. Они очень быстро обо всем договаривались, дела у них спорились, да и шалаш они возвели очень быстро. Кром того, они вместе готовили и ели и обсуждали свое дальнейшее житие-бытие. Единственной ложкой дегтя стал Артур Смолянинов, который обиделся на свою команду и демонстративно ушел жить один.

Племя экстрасенсов. Фото: ТВ-3

Тем не менее внутренние отношения никак не повлияли на результаты соревнований. В первой же серьезной борьбе выиграли экстрасенсы. Правда, удалось им это в результате травмы, которую получил Илья Глинников, в результате чего команда потеряла много времени.

Сергей Пахомов. Фото: ТВ-3

По условиям игры, проигравшая команда, должна выгнать одного из игроков. И им стал Артур Смолянинов, хотя перед советом, все вроде бы помирились, и Артур даже в одиночестве сплавал на соседний остров и, когда уже стемнело, привез всей команде фруктов. Но именно его факел был потушен на общем совете.

КСТАТИ

Две команды по восемь человек в каждой проведут до 39 дней в первозданных джунглях филиппинских островов, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми и друг с другом. Но главное испытание, которое ждёт героев - это не видимая глазу внутренняя борьба за то, чтобы сохранить свои лучшие человеческие качества и не превратиться в дикаря. Поэтому новый слоган проекта - «Остаться людьми».

Ведущая шоу - обладательница двух наград «Кинотавра» за лучшую женскую роль, актриса Яна Троянова, завоевавшая всенародную любовь благодаря сериалу «Ольга».

Племя актеров

Юлия Александрова. Стала известной после съёмок в фильме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь».

Ирина Безрукова. Среди проектов с её участием – драма «Коля», удостоенная премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке

Илья Глинников. Прославился благодаря сериалу «Интерны», где сыграл «мажора» Глеба Романенко.

Роман Маякин. Известность пришла к Роману после участия в сериале «Сладкая жизнь», во время съёмок в котором он похудел на 30 килограмм.

Наталия Медведева. Бывшая участница команды КВН «Фёдор Двинятин» и шоу Comedy Woman.

Артур Смольянинов. Зрители узнали и полюбили Артура после съёмок в фильме «9 рота» Фёдора Бондарчука. Вслед за ним он сыграл в таких картинах, как «Утомлённые солнцем 2», «Ёлки», «Духless», принимал участие во многих кино- и телепроектах.

Артем Сучков. Зрители запомнили Артёма после роли Тесака в трилогии «Гоголь». Он также снялся в сериалах «Полицейский с Рублёвки» и «Бонус».

Анфиса Черных. получила широкую известность после съёмок с Константином Хабенским в драме Александра Велединского «Географ глобус пропил». Фильм принес ей также премию «Ника» за лучший дебют.

Племя экстрасенсов

Денис Высоцкий. Финалист «Битвы экстрасенсов», музыкант, популярный Инстаграм-блогер.

Виктория Комахина. Одна из самых юных финалисток шоу «Битва экстрасенсов», спортсменка, призёр Чемпионата Москвы по бодибилдингу.

Николь Кузнецова. Финалистка 16 сезона «Битвы экстрасенсов», участница шоу «Очень странные дела».

Татьяна Ларина. Сумеречная ведьма из Санкт-Петербурга, участница шоу «Битвы экстрасенсов», «Дневник экстрасенса» и «Очень странные дела», певица.

Аида Мартиросян. Таролог, эксперт программы «Человек-невидимка».

Сергей Пахомов. Экстравагантный художник, актёр, музыкант, экстрасенс. Массовую популярность в Интернете Пахому принесли съёмки в авангардной картине «Зелёный слоник» режиссёра Светланы Басковой.

Иван Шабанов. Шаман, участник 18 сезона «Битвы экстрасенсов» на ТНТ.

Намтар Энзигаль. Участник 16 сезона «Битвы экстрасенсов», Намтар завоевал интерес зрителей благодаря своему мрачному загадочному образу.