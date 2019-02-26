2019-02-26T15:02:42+03:00
Звезды

Нижегородец Артем Сучков снимается в «Последнем герое»

Звезда трилогии «Гоголь» рассказал, что ему нравится в российской версии легендарного шоу [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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26-летний актер окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева. Фото: http://tritamata.com/26-летний актер окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева. Фото: http://tritamata.com/
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Выпускник Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева Артем Сучков снимается в перезапуске легендарного реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», премьера которого состоится на канале ТВ-3 2 марта.

Съемки ведутся в первозданных джунглях филиппинских островов. Фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Съемки ведутся в первозданных джунглях филиппинских островов. Фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

26-летний актер («Гоголь», «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения») признался, что смотрел не только российскую версию «Последнего героя», но и американскую.

- И вот в нем мне не понравились взаимоотношения участников. Там все договариваются, за кого будут голосовать, обсуждают, кто как на кого посмотрел. Такая ментальность! У нас такого нет, и я очень этому рад, - сообщил нижегородец.

Съемки ведутся в первозданных джунглях филиппинских островов. Фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Съемки ведутся в первозданных джунглях филиппинских островов. Фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Добавим, что в проекте участвуют две команды по восемь человек. Известные артисты и экстрасенсы проведут до 39 дней в первозданных джунглях филиппинских островов, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми и друг с другом.

Съемки ведутся в первозданных джунглях филиппинских островов. Фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Съемки ведутся в первозданных джунглях филиппинских островов. Фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Наряду с другими известными артистами на острове сейчас находится жена нижегородца Андрея Першина, режиссера, известного под псевдонимом Жора Крыжовников («Горько!», «Елки новые», «Звоните ДиКаприо!»). 36-летняя Юлия Александрова рассказала, что для нее участие в этом реалити-шоу - мечта детства.

- Наверняка на острове будет много трудностей, но зато меня более чем устраивает состав команды, - уточнила актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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