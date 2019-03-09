Изнывая от голода во время участия в "Последнем герое", нижегородец Артем Сучков пытался мастерить ловушку для рыбы

От телевизионное шоу «Последний герой»: актеры против экстрасенсов» многие изначально ждали интриг и мистики. Но первая серия прошла более или менее мирно, зато вторая дала немало поводов для обсуждения.

Актеры несмотря на свое жизнелюбие уже начали немного падать духом от постоянного чувства голода. Рис, который организаторы шоу подарили в самом начале, уже на исходе, и участники считают каждую рисинку. Для того чтобы не упасть без сил, нужна еда. Нижегородец Артем Сучков предложил смастерить ловушки для рыбы из подручных материалов. Идея все понравилась, а потому вся мужская часть актерского племени тут же принялась за работу. Но как ни старались лицедеи, ничего толкового у них не вышло.

Когда же они пришли на очередное состязание, они не могли поверить своим глазам. В качестве приза на столах лежали рыболовные снасти и та самая ловушка для рыбы, которую они так долго мастерили самостоятельно.

Экстрасенсы же пока только выясняют отношения. Иван Шабанов уже начал призывать местных духов всех стихий, чтобы они помогли им найти еду и обрести мир в племени. Но духи пока не спешат помогать магам. Племя разругалось в пух и прах. Да и в состязаниях они проиграли дважды, упустив рыболовные снасти и тотем, который давал им право сохранить все племя.

В результате в конце пятого дня племя экстрасенсов собралось на совет, где, согласно правилам игры, они должны были выгнать одного из участников. Перед общим сбором Пахом попросил всех проголосовать за него, так как ему очень хотелось вернуться на большую землю к больной жене, которая борется с раком и недавно перенесла трансплантацию. Но у большинства соплеменников были другие планы. В результате ушла Татьяна Ларина.

Она была не расстроена, она была в бешенстве. Она кричала, плакала, обзывалась, а напоследок прокляла всех, кто написал ее имя.

- Будьте прокляты все, кто предал меня, - бросила она бывшим соплеменникам.

Она заявила, что будет причастна ко всем несчастьям, всем болезням, которые будут происходить у этих людей в жизни.