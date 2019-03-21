Джон Траволта попросил Екатерину Одинцову сделать фото на память

Бывшая гражданская жена Бориса Немцова Екатерина Одинцова удивила поклонников совместным снимком с 65-летним голливудским актером Джоном Траволтой, который стал одним из специальных гостей церемонии вручения музыкальной премии BraVo в московском Большом театре. Они встретились на гала-ужине с участием российских знаменитостей.

odintsovaprtrend Голливудский актер сделал фото с Одинцовой на память о Москве

- Когда сейчас на ужине Джон Траволта предложил мне с ним сфотографироваться на память о Москве и прекрасной музыкальной премии «Браво», я приятно удивилась, но отказывать не стала, - сообщила нижегородка своим подписчикам в Инстаграме. - Он очень обаятельный. Не зря стал голливудской звездой. А вы бы устояли перед таким мужчиной?

odintsovaprtrend Российская телеведущая на музыкальной премии BraVo в Большом театре.

Поклонники посчитали, что, по всей видимости, в представлении известного актера Екатерина олицетворяет всех шикарных русских женщин.

- Он просто не мог не предложить вам [сфотографироваться]. Вы как воплощение русской красоты! - заявила lilu80_z.

- У Джона великолепный вкус на прекрасных женщин. Для него честь сфотографироваться с вами, - добавила princess_jeny.

- Он ослеп от вашей красоты, - написала irinastudenikina.

Некоторые и вовсе предположили, что встреча станет судьбоносной и скоро Екатерину Одинцову ждет Голливуд. Справедливости ради стоит отметить, что сам артист не спешит выкладывать в своем микроблоге совместное фото с российской знаменитостью, да и пост Одинцовой пока игнорирует.

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