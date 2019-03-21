2019-03-21T16:24:10+03:00
Звезды

Джон Траволта попросил Екатерину Одинцову сделать фото на память

Голливудский актер не смог пройти мимо эффектной телеведущей [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Телезвезда встретилась с 65-летним актером на гала-ужине в рамках музыкальной премии BraVo в Москве.Телезвезда встретилась с 65-летним актером на гала-ужине в рамках музыкальной премии BraVo в Москве.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Бывшая гражданская жена Бориса Немцова Екатерина Одинцова удивила поклонников совместным снимком с 65-летним голливудским актером Джоном Траволтой, который стал одним из специальных гостей церемонии вручения музыкальной премии BraVo в московском Большом театре. Они встретились на гала-ужине с участием российских знаменитостей.

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Голливудский актер сделал фото с Одинцовой на память о Москве
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- Когда сейчас на ужине Джон Траволта предложил мне с ним сфотографироваться на память о Москве и прекрасной музыкальной премии «Браво», я приятно удивилась, но отказывать не стала, - сообщила нижегородка своим подписчикам в Инстаграме. - Он очень обаятельный. Не зря стал голливудской звездой. А вы бы устояли перед таким мужчиной?

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Российская телеведущая на музыкальной премии BraVo в Большом театре.
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Поклонники посчитали, что, по всей видимости, в представлении известного актера Екатерина олицетворяет всех шикарных русских женщин.

- Он просто не мог не предложить вам [сфотографироваться]. Вы как воплощение русской красоты! - заявила lilu80_z.

- У Джона великолепный вкус на прекрасных женщин. Для него честь сфотографироваться с вами, - добавила princess_jeny.

- Он ослеп от вашей красоты, - написала irinastudenikina.

Некоторые и вовсе предположили, что встреча станет судьбоносной и скоро Екатерину Одинцову ждет Голливуд. Справедливости ради стоит отметить, что сам артист не спешит выкладывать в своем микроблоге совместное фото с российской знаменитостью, да и пост Одинцовой пока игнорирует.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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