2019-02-14T12:16:33+03:00
Звезды

«Будто упала»: Екатерину Одинцову раскритиковали за неудачную позу

Выложенная телезвездой фотография вызвала бурную реакцию подписчиков [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Екатерину Одинцову раскритиковали за неудачную позуЕкатерину Одинцову раскритиковали за неудачную позуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

46-летняя телеведущая Екатерина Одинцова получила порцию негатива от подписчиков, раскритиковавших одну из ее новых фотографий в Инстаграме. Казалось бы, яркая блондинка в маленьком черное платье сидит на мраморной лестнице, украшенной свечами и живыми розами. Что тут такого? Однако общественность считает иначе.

odintsovaprtrendodintsovaprtrend
Свой образ для вечеринки Одинцова продемонстрировала во всей красе
6365 отметок «Нравится»70 комментариевInstagram

- Поза не очень выигрышная, - написала nata.rikova.

- Неужели фотограф не видел? А, может, это задумка. Как будто упала? Не ваше это, - добавила innakarpovich2605.

- Екатерина - красивая женщина. Зачем выкладывать такие фото? Очень неудачная поза и крайне неэстетичная, - высказалась olgaorlova3810.

odintsovaprtrendodintsovaprtrend
Екатерина Одинцова на вечеринке Love is в Москве
6358 отметок «Нравится»34 комментариевInstagram

Справедливости ради, некоторым фотография понравилась. Более того, ценители настоящей женской красоты отметили: с такими роскошными ногами надо чаще надевать мини.

- Екатерина, вы богиня! - заявила petrovaalena18189.

- Что раскудахтались? Хорошее фото. Екатерина всегда красотка, - подтвердила galaktionova_marinaa.

odintsovaprtrendodintsovaprtrend
Для светского мероприятия телезвезда выбрала маленькое черное платье с крупными пайетками
5876 отметок «Нравится»12 комментариевInstagram

Еще недавно за вульгарную фотографию досталось другой знаменитой нижегородке - супермодели Наталье Водяновой. Многодетная мать шокировала подписчиков, выложив провокационный снимок, на котором она в мини-платье с широко раздвинутыми ногами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Звездные свадьбы в день святого Валентина: Камбербэтч женился в средневековой церкви, а Дюжев - в старейшем ЗАГСе Москвы
Говорят, 14 февраля в дворцах бракосочетаний - бум: сотни влюбленных мечтают зарегистрировать отношения именно в этот день. Наверное, надеются, что потом, под покровительством св. Валентина, все у них в семейной жизни будет гладко
Новости 24
Прямое авиасообщение Нижнего Новгорода с Европой может вернуться
Глеб Никитин рассказал о реализации нацпроекта «Экология» на инвестиционном форуме в Сочи
Нижегородский дептранс хочет создать базу недобросовестных водителей автобусов
Пропавший в Нижнем Новгороде 15-летний Алексей Баканов найден живым
Водитель иномарки погиб в аварии на нижегородской трассе 13 февраля
Из Нижнего Новгорода хотят запустить чартерные рейсы в Китай
Нижегородская область войдет в состав межрегионального авиационного кластера
«Торпедо» в овертайме одержало победу над ярославским «Локомотивом»
В Нижегородской области построят овцеферму на 2000 голов
Володарск и Решетиха получат статус ТОСЭР
Стало известно, с каких улиц будут вывозить снег в ночь на 14 февраля
ЕЦМЗ закупит у единственного поставщика консервацию, чай и тушенку
Водитель маршрутки Бор – Нижний Новгород пойдет под суд за опасные перевозки
Нижегородцы обсудят благоустройство детской площадки в Автозаводском парке
В Лысковском районе зарегистрирован случай заражения трихинеллезом
Глеб Никитин: «Предложения Нижегородской области поддержаны на заседании Госсовета»
Массовая регистрация браков пройдет на катке «Зимняя сказка» 14 февраля
Житель Шахуньи убил свою соседку табуретом
В Нижнем Новгороде стартовал проект Global City Hackathon
Задержанный за взятку Николай Ингликов лишился мандата депутата думы Нижнего Новгорода
Нижегородцы могут пожаловаться на сосульки по «горячей линии»
Пожилая нижегородка погибла под колесами грузовика в Канавинском районе
Владимир Панов встретится с жителями Приокского района 27 февраля
Пилотный веломаршрут появится в Нижнем Новгороде к лету
«Торпедо» на выезде сразится с ярославским «Локомотивом» 13 февраля
Подрядчик вывез снег с центральных улиц Нижнего Новгорода после вмешательства прокуратуры
Автозаводскому парку вернут участок, ранее отданный под строительство аквапарка