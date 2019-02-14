«Будто упала»: Екатерину Одинцову раскритиковали за неудачную позу

46-летняя телеведущая Екатерина Одинцова получила порцию негатива от подписчиков, раскритиковавших одну из ее новых фотографий в Инстаграме. Казалось бы, яркая блондинка в маленьком черное платье сидит на мраморной лестнице, украшенной свечами и живыми розами. Что тут такого? Однако общественность считает иначе.

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- Поза не очень выигрышная, - написала nata.rikova.

- Неужели фотограф не видел? А, может, это задумка. Как будто упала? Не ваше это, - добавила innakarpovich2605.

- Екатерина - красивая женщина. Зачем выкладывать такие фото? Очень неудачная поза и крайне неэстетичная, - высказалась olgaorlova3810.

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Справедливости ради, некоторым фотография понравилась. Более того, ценители настоящей женской красоты отметили: с такими роскошными ногами надо чаще надевать мини.

- Екатерина, вы богиня! - заявила petrovaalena18189.

- Что раскудахтались? Хорошее фото. Екатерина всегда красотка, - подтвердила galaktionova_marinaa.

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Еще недавно за вульгарную фотографию досталось другой знаменитой нижегородке - супермодели Наталье Водяновой. Многодетная мать шокировала подписчиков, выложив провокационный снимок, на котором она в мини-платье с широко раздвинутыми ногами.