2019-03-20T13:38:05+03:00
Звезды

Екатерина Одинцова сразила поклонников роскошным образом

На музыкальную премию BraVo 46-летняя телезвезда пришла в платье с декольте [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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На музыкальную премию BraVo 46-летняя телеведущая пришла в платье с декольте.На музыкальную премию BraVo 46-летняя телеведущая пришла в платье с декольте.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Множество знаменитостей посетило музыкальную премию BraVo в области классического искусства, которая состоялась в московском Большом театре 19 марта. Среди гостей была и телеведущая Екатерина Одинцова, завсегдатая подобных мероприятий.

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Екатерина Одинцова на международной музыкальной премии braVo в Большом театре.
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- Блистательные номинанты, гости и ведущие! Джон Траволта и Хелен Миррен, Сергей Полунин и дочь Монсеррат Кабалье, Константин Богомолов (с Ксенией Собчак) и Светлана Захарова. Подробнее - в сториз. Если загрузятся, конечно. Интернет еле живой, - сообщила телезвезда своим подписчикам в Инстаграме.

Компанию бывшей гражданской жене Бориса Немцова составили певица Зара и телеведущая Юлия Барановская. Однако внимание подписчиков привлекли не звездные подружки Одинцовой, а ее смелый вечерний наряд.

- Порадовали! Глаз не оторвать, - прокомментировала taya_k1.

- Шикарная женщина. Так держать. Браво! - добавила ekaterinamaksimova777.

- Катя, вы нереальная, умная и сексуальная, - продолжила yuliamarkina33.

- Роскошный образ! Просто дива! - похвалила foxtati13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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