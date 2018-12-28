2018-12-28T12:52:21+03:00
Звезды

Актриса Ирина Пегова зажгла с молодым партнером в шоу «Вечерний Ургант»

Ведущий Иван Ургант не поверил своим глазам [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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40-летняя артистка поразила подписчиков энергичным танцем.40-летняя артистка поразила подписчиков энергичным танцем.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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За годы шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале ведущий Иван Ургант повидал много, и казалось, что его уже невозможно удивить. Однако актрисе театра и кино Ирине Пеговой это удалось! В эфире от 27 декабря уроженка Выксы вместе со своим молодым партнером Евгением Раевым исполнила зажигательный танец. Так она презентовала спектакль «XX век. Бал», премьера которого состоится в МХТ им. Чехова 8 января.

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Какая компания !!! Мечта !!! Только в Новый год это возможно !
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- Боже мой, Ира! - закричал ошарашенный Ургант. - Вы это видели? Это же Ира Пегова. Кто заставил артистку крутиться с такой скоростью? Ты танцуешь абсолютно профессионально. Говорят, ты даже ездила на специальные соревнования.

- После «Танцев со звездами» (проект канала «Россия 1» - Прим. ред.) я немножко увлеклась и стала заниматься танцем. И периодически, раз в полгода, езжу на соревнования. Правда, успехи пока слабенькие, - поделилась артистка.

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Сегодня в 22-40 в Вечернем Урганте говорим о нашем спектакле ХХ ВЕК.БАЛ с Константином Эрнстом и Ирой Пеговой! Мы веселимся - а Ира танцует!
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А вот подписчики Ирины в Инстаграме так не считают. После просмотра «Вечернего Урганта» со звездой фильма «СуперБобровы» поклонники завалили артистку комплиментами.

- Как вы танцевали! У Ванечки Урганта челюсть на столе лежала. Я визжала от удовольствия, - написала d.alla_68.

- Удивили! Захотелось также сногсшибательно научиться танцевать. Вы большая умничка, - добавила _veranika_25.

- Как юла крутилась. И ножками так четко и быстро, - прокомментировала petitpetit_oiseau.

- Удивляюсь такой легкости, изяществу и озорству в танце. Ты умничка! - добавила ludmila_scha.

Ирина Пегова в шоу "Вечерний Ургант".Артистка презентовала новый спектакль в МХТ им. Чехова.

Напомним, что осенью Ирина Пегова презентовала в «Вечернем Урганте» фильм «СуперБобровы. Народные мстители» (12+). Тогда актриса призналась, что в детстве мечтала быть Аллой Пугачевой.

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