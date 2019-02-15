«Глаз не оторвать!»: Ирина Пегова поразила подписчиков платьем с декольте

Фотографии 40-летней актрисы Ирины Пеговой в роскошном платье с декольте поразили подписчиков в самое сердце. Снимки, собравшие за 15 часов более 38,8 тысячи лайков и почти тысячу комментариев, появились в Инстаграме знаменитости 14 февраля.

pegovairina С Днём Святого Валентина! С днём влюблённых!!!

- С Днем святого Валентина! С Днем всех влюбленных! - поздравила Ирина.

И тут же посыпались восторженные отклики. Одни просто написали, что актриса очень красивая в праздничном наряде, другие отметили пышные формы звезды.

- Такая шикарная, аж дух захватывает! - прокомментировала ta.tiana6212.

- Иринушка, вы прекрасны. Зачем вы все время худеете? Хотите быть как все? – поинтересовался wexsler888.

- Одни селедки силиконовые, а вы просто чудо. Русская красавица! Оставайтесь такой и дальше, - добавила tatyanafreedom.

- Красавица. Глаз не оторвать! - призналась larazabelina.

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