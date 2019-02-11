2019-02-11T17:36:31+03:00
Звезды

Ирина Пегова выложила архивное фото с умершим Сергеем Юрским

Черно-белый снимок был сделан в Нижегородском театре драмы в 90-е годы
Анастасия НАЗАРОВА
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Уроженка Выксы Ирина Пегова впервые увидела Сергея Юрского на сцене Нижегородского театра драмы в 90-х годах.Уроженка Выксы Ирина Пегова впервые увидела Сергея Юрского на сцене Нижегородского театра драмы в 90-х годах.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда фильмов «Прогулка» и «СуперБобровы» Ирина Пегова по-своему попрощалась с народным артистом Сергеем Юрским, скончавшимся 8 февраля. В своем Инстаграме актриса выложила архивное черно-белое фото с кумиром детства. Снимок был сделан в Нижегородском театре драмы более 20 лет назад.

pegovairinapegovairina
1996-97 год??? Нижегородский театр драмы!
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- Впервые увидела Сергея Юрьевича Юрского на сцене. Вы показали, открыли для меня Ионеско, театр абсурда. А как вы читаете стихи… Читаете, не читали (много сохранилось в записи). И рада, что моя дочь знакома с вашим кино. «Республика ШКИД» один из самых любимых, - призналась Пегова. - Сегодня прощание с вами. Царствия небесного вам. Будем помнить. Мои соболезнования близким.

Подписчики также выразили соболезнования и поинтересовались у актрисы, есть ли она на старом снимке.

- Очкарик в правом нижнем углу, - ответила Ирина в комментариях.

- Вас по улыбке в любом гриме узнать можно, - добавила yakusheva3538.

Напомним, сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию с церемонии прощания с Сергеем Юрским в столичном театре Моссовета 11 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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