2019-01-25T15:55:38+03:00
Звезды

Ирина Пегова: «Меня собственная мама не признала»

Днями ранее звезда фильма «СуперБобровы» рассказала о лечении в детокс-клинике [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Ирина Пегова совмещает съемки в кино с работой в МХТ им. Чехова.Ирина Пегова совмещает съемки в кино с работой в МХТ им. Чехова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Артистка Ирина Пегова пошла по стопам знаменитых коллег и легла в подмосковную детокс-клинику.

- Мне кажется, я сейчас сойду с ума от одной мысли, что я сюда доехала, - заявила звезда в своем Инстаграме 21 января. - Надеюсь, вы меня не узнаете через пять дней.

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Недавно актриса легла в детокс-клинику в Подмосковье
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Однако работу никто не отменял, и артистке приходится мотаться в столицу, чтобы давать спектакли в МХТ им. Чехова. На один из них актриса пригласила свою маму Веру Александровну. Только та свою дочку не узнала!

- Вот он - мой самый добрый и строгий критик, моя дорогая мамочка! Видимо, мое мастерство перевоплощения наконец-то сработало, да так, что меня собственная мама не признала на сцене (или просто не разглядела). Это победа или провал, как хотите. Но я считаю, что победа! - сообщила Ирина подписчикам под фотографией, на которой изображены она и ее мать.

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Мама и доча!
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По стечению обстоятельств рядом с Верой Пеговой в зрительном зале сидела актриса Марина Александрова («Екатерина», «Домашний арест»). На протяжении всего спектакля она наблюдала за реакцией женщины.

- Это был отдельный спектакль. Как она «вырастала» и эмоционально поддерживала, когда узнавала тебя на сцене. Ты невероятно притягательная, фантастически талантливая, не могла вместе с твоей мамой, да и со всем залом, оторвать от тебя взгляд, - призналась Марина Александрова.

Поклонники также тепло встретили публикацию Ирины, согласившись, что узнать ее на сцене порой затруднительно.

- Как вас узнать, если вы меняетесь со скоростью света? - поинтересовалась

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- Ой, фигурка - высший пилотаж! Просто красавица, - отметила darya_afonina_tlt.

- Вы с мамой очень похожи. Фигура один в один, - считает zlobina4074.

- Прищура маминого не хватает, - добавила koshkareva9.

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