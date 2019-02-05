2019-02-05T16:02:34+03:00
Происшествия

Врачи передумали отпускать нижегородского «повелителя мумий» Анатолия Москвина домой

Адвокат Москвина сообщила, что дело пока сняли с производства
Ольга АЛЕКСЕЕВАЮлия ИСАЕВА
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Врачи передумали отпускать нижегородского «повелителя мумий» Анатолия Москвина домойВрачи передумали отпускать нижегородского «повелителя мумий» Анатолия Москвина домойФото: Иван НИЖЕГОРОДОВ
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Некрополист Анатолий Москвин продолжит лечение в психиатрической больнице. Об этом стало известно в ходе очередного судебного заседания в понедельник, 4 февраля 2019 года.

Напомним, Анатолий Москвин выкапывал из могил трупы девочек в возрасте от трех до одиннадцати лет и делал из них кукол. Шесть лет назад «повелителя мумий» отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Осенью 2018 года врачи заявили, что Москвин более не представляет никакой угрозы для общества и попросили отпустить его на амбулаторное лечение домой. Но, пока проводились все экспертизы, медики успели поменять свое мнение.

- Была проведена еще одна экспертиза параллельно комплексной, и врачи по ее итогам решили, что его пока еще рано отпускать. Когда они решат, что Анатолию Москвину все-таки уже пора на домашнее лечение – снова подадут ходатайство. А пока судебное производство прекращено по просьбе врачей, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» адвокат Анатолия Москвина Виолетта Волкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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