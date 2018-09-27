Нижегородские врачи просят суд отпустить «повелителя мумий» Анатолия Москвина домой

СЕГОДНЯ 17:15 2018-09-27T17:19:42+03:00

Он выкапывал трупы детей и делал из них куклы

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Несколько дней назад врачи психиатрической клиники № 2 направили в суд ходатайство об изменении принудительного лечения 52-летнему Анатолию Москвину, который выкапывал из могил трупы малолетних девочек в возрасте от трех до одиннадцати лет и делал из них кукол. Эту информацию «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Новгорода.

Шесть лет назад Москвина отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Сейчас медики считают, что он не опасен и просят суд отпустить его на амбулаторное лечение на дому.

Заседание состоялось сегодня, 27 сентября. Москвина отправили на очередную психиатрическую экспертизу. По ее результатам станет известна дальнейшая судьба «повелителя мумий».

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