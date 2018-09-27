2018-09-27T17:19:42+03:00
Происшествия

Нижегородские врачи просят суд отпустить «повелителя мумий» Анатолия Москвина домой

Он выкапывал трупы детей и делал из них куклы
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Нижегородские врачи просят суд отпустить нижегородского «повелителя мумий» домойНижегородские врачи просят суд отпустить нижегородского «повелителя мумий» домойФото: Иван НИЖЕГОРОДОВ
Изменить размер текста:

Несколько дней назад врачи психиатрической клиники № 2 направили в суд ходатайство об изменении принудительного лечения 52-летнему Анатолию Москвину, который выкапывал из могил трупы малолетних девочек в возрасте от трех до одиннадцати лет и делал из них кукол. Эту информацию «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Новгорода.

Шесть лет назад Москвина отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Сейчас медики считают, что он не опасен и просят суд отпустить его на амбулаторное лечение на дому.

Заседание состоялось сегодня, 27 сентября. Москвина отправили на очередную психиатрическую экспертизу. По ее результатам станет известна дальнейшая судьба «повелителя мумий».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нижегородский краевед хранил дома 20 мумий и делал из них куклы (подробнее)

Родственники ребенка, могилу которого разрыл Москвин: «Мы хотим только одного – чтобы нам дали похоронить нашу малышку» (подробнее)

«Повелитель мумий» Москвин: "Детей, которые переставали мне нравиться, я возвращал обратно в могилу". Нижегородский ученый объяснил, зачем он выкапывал из могил умерших детей и устроил склеп в собственной квартире (подробнее)

«Повелителя мумий» отправили в психушку (подробнее)

Некрополист Анатолий Москвин собирается жениться (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
МЧС предупреждает о порывистом ветре в Нижегородской области
В Вадском районе 40-летний мужчина зарезал своего обидчика
Нижегородские депутаты поддержали сохранение льгот для лиц предпенсионного возраста
Глеб Никитин: «Будем укреплять связи с Чехией в культуре, образовании и туризме»
Около 200 деревьев высадят в сквере имени Григорьева в Канавинском районе
В Нижегородской области на 35% выросло число преступлений против личности
Пьяный водитель без прав сбил велосипедистку в Нижегородской области
Расходы бюджета Нижегородской области увеличены на 1,8 млрд рублей
Глеб Никитин отправил правительство Нижегородской области в отставку
Темп строительства жилья в Нижегородской области увеличился на 5,2%
Теплоэнерго подвело тепло к 47% жилых домов
Артем Баранов принес присягу депутата нижегородского Заксобрания
Нижегородскому техникуму пришлось восстановить отчисленного сироту
Неисправный грузовик сгорел в Кстовском районе
Личный жилой дом подожгли в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде пропал 38-летний Алексей Варичев
Без холодной воды остались жители трех районов Нижнего Новгорода
«Нижний Новгород» по пенальти победил «Уфу» в 1/16 финала Олимп-Кубка России
Расселенный дом сгорел в Нижнем Новгороде ночью 26 сентября
Сильный ветер сохранится в Нижнем Новгороде до вечера
В Нижегородской области столкнулись три автомобиля: пострадали четверо
Количество ДТП в районе бывшего кольца на Пролетарке снизилось в пять раз