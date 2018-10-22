Актриса Ирина Пегова призналась в любви режиссеру Кириллу Белевичу

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-22T13:49:56+03:00

Артистка Пегова радуется, что ей приходится сниматься в кримпленовых платьях и с красивыми прическами Фото: СОЦСЕТИ

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Звезда фильмов «Прогулка» и «СуперБобровы» Ирина Пегова в своем микроблоге Инстаграм призналась в любви режиссеру Кириллу Белевичу («Школа №1», «Второе зрение»). В 2016 году вышла военная драма этого режиссера - «Старое ружье», в которой уроженка Выксы сыграла жену главного героя. А в сентябре 2018 года стартовали съемки авантюрного детектива «Казанова» для Первого канала. Белевич позвал в проект Ирину Пегову.

pegovairina Снова Крым! Снова работа! Снова Кирилл Белевич!

- Снова Крым! Снова работа! Я такая счастливая, - написала артистка в соцсетях. - Когда режиссеры приглашают сниматься во второй раз, - это так здорово. Это уже другое понимание друг друга, другое доверие… Это любовь! Я счастлива снова играть под твою диктовку.

Ирина Пегова на съемках детектива "Казанова" в КрымуФото: СОЦСЕТИ

Пегова счастлива, что это не военный фильм и что съемки проходят не зимой. Приятным бонусом является и то, что в фильме - ни грязи, ни «немцев».

- Это Крым, 1978 год - год моего рождения, красивые кримпленовые платья, любовь и прически, - добавила актриса.

Ирина Пегова на съемках детектива "Казанова" в КрымуФото: СОЦСЕТИ

По информации кинокомпании «Амедиа», съемки проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Сочи и Тбилиси. В сериале снимаются: Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Екатерина Шпица, Ирина Пегова, Олеся Железняк, Светлана Антонова и Екатерина Редникова.

Ирина Пегова на съемках детектива "Казанова" в КрымуФото: СОЦСЕТИ

«Москва, 1975 год. В Советском Союзе зарегистрировано несколько случаев мошенничества, жертвами которого стали женщины “с положением в обществе”. Приметы преступника потерпевшие описывают одинаково: обаятельный, интеллигентный мужчина средних лет, с лёгкостью втирается в доверие.

После попытки самоубийства одной из фигуранток за расследование берется профессиональный сыщик Шмаков и старший лейтенант милиции Полина Новгородцева. Запутанное дело перерастает в личную драму, когда Казанова знакомится с товарищем Новгородцевой с целью провернуть с ней обычный трюк, который в этот раз развивается по незапланированному сценарию».

Съемки стартовали в сентябре 2018 годаФото: СОЦСЕТИ

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