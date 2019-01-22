2019-01-22T16:25:53+03:00
Звезды

«Надеюсь, вы меня не узнаете»: Ирина Пегова легла в детокс-клинику

О процессе восстановления актриса рассказывает в своем Инстаграме [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Подписчики поддерживают артистку в стремлении выглядеть еще лучше.Подписчики поддерживают артистку в стремлении выглядеть еще лучше.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда фильмов «Прогулка» и «СуперБобровы» Ирина Пегова отправилась в подмосковный оздоровительный центр, откуда, по словам актрисы, ее знакомая вернулась совершенно другим человеком.

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Девиз на ближайшую неделю - "Детокс и релакс!"
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- Мне кажется, я сейчас сойду с ума от одной мысли, что я сюда доехала, - заявила Пегова в Инстаграме. - Надеюсь, вы меня не узнаете через пять дней.

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Звезду натерли специями и обмазали водорослями
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Последовав примеру коллеги по цеху Сергея Бурунова («Полицейский с Рублевки», «Ивановы - Ивановы»), артистка пообещала делиться с подписчиками, как проходит процесс восстановления сил и энергии..

- Несмотря на то, что день был нелегкий (вчера вернулись из Санкт-Петербурга, сегодня в шесть утра встретила с поезда маму, потом были пробы в кино), я приехала в это волшебное место, - рассказала уроженка Выксы. - После всяких процедур, конечно же, надо часик походить по беговой дорожке, чтобы спокойно заснуть.

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Час на беговой дорожке - достойное завершение активного дня.
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Позже актриса выложила фотографию, на которой она лежит на непонятной кушетке, с ног до головы покрытая огромным одеялом.

- Со стороны, конечно, не понять. Но это как утка к праздничному столу, - сравнила актриса. - Тебя предварительно отскрабировали, натерли всякими специями. Лежишь весь обмазанный водорослями в целлофане да еще не водяном матрасе и томишься, маринуешься от наслаждения!

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Ирина Пегова на занятии йогой
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В комментариях под одним из постов, посвященных пребывания в детокс-клинике, Ирина призналась, что удовольствие это не из дешевых.

- Хотя все относительно, и в итоге понимаешь, за что платишь, - добавила кинозвезда.

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Пегасик оседлал лыжи, - написала актриса своем Инстаграме.
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«Комсомольской правде» стало любопытно, в какую сумму обходится оздоровление российским знаменитостям. Цифры впечатляют. Судя по прайсу на официальном сайте подмосковной клиники, 8-дневный курс стоит минимум 165 тысяч рублей, а если к детоксу добавить антистресс, то можно попрощаться с 230 тысячами рублей (тоже минимум).

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