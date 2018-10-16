«Я хотела быть Аллой Пугачевой»: актриса Ирина Пегова рассказала Ивану Урганту о своих детских фантазиях
Звезда фильма «Прогулка» Ирина Пегова побывала на шоу «Вечерний Ургант». Передача с ее участием вышла в эфир 15 октября 2018 года.
В гости к шутнику Ивану Урганту уроженка Выксы Нижегородской области пришла не одна, а со своей партнершей по фильму «СуперБобровы. Народные мстители» (12+) Оксаной Акиньшиной. Скоро кинокартина выйдет в прокат.
В семейной комедии Ирина Пегова играет Риту, обладающей сверхспособностью - она умеет летать.
- Я летающая женщина. Как самая приземленная обладаю такой способностью, - рассмеялась актриса.
Кстати, в жизни артистка летать не боится. Да и вообще частенько порхает во сне.
Ведущий поинтересовался, каким сказочным героем Ирина мечтала быть в детстве. На что та ответила: «Я хотела быть реальным человеком. Аллой Пугачевой!»
- Господи, - вырвалось у Акиньшиной.
- Да, я всегда воображала, что я - это она. Надевала похожие костюмы, вставала на табуретку и пела ее песни, - рассказала Пегова.
Только вот на просьбу Урганта спеть что-нибудь из репертуара примадонны советской эстрады актриса ответила отказом.
- Алла Борисовна испугается. Давайте не будем тревожить, - предложила она и снова рассмеялась.
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