«Я хотела быть Аллой Пугачевой»: актриса Ирина Пегова рассказала Ивану Урганту о своих детских фантазиях

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-16T11:58:28+03:00

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Звезда фильма «Прогулка» Ирина Пегова побывала на шоу «Вечерний Ургант». Передача с ее участием вышла в эфир 15 октября 2018 года.

pegovairina Вечерни Ургант ! Сегодня вечером !

В гости к шутнику Ивану Урганту уроженка Выксы Нижегородской области пришла не одна, а со своей партнершей по фильму «СуперБобровы. Народные мстители» (12+) Оксаной Акиньшиной. Скоро кинокартина выйдет в прокат.

В семейной комедии Ирина Пегова играет Риту, обладающей сверхспособностью - она умеет летать.

- Я летающая женщина. Как самая приземленная обладаю такой способностью, - рассмеялась актриса.

pegovairina Я не знаю, что оставят в эфире и как там все получится после монтажа, но я рада была тебя снова увидеть красотка, @akinshok2013

Кстати, в жизни артистка летать не боится. Да и вообще частенько порхает во сне.

Ведущий поинтересовался, каким сказочным героем Ирина мечтала быть в детстве. На что та ответила: «Я хотела быть реальным человеком. Аллой Пугачевой!»

- Господи, - вырвалось у Акиньшиной.

- Да, я всегда воображала, что я - это она. Надевала похожие костюмы, вставала на табуретку и пела ее песни, - рассказала Пегова.

Только вот на просьбу Урганта спеть что-нибудь из репертуара примадонны советской эстрады актриса ответила отказом.

- Алла Борисовна испугается. Давайте не будем тревожить, - предложила она и снова рассмеялась.

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