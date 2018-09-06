Актриса Ирина Пегова получила премию мэра Москвы за роль в спектакле «Катерина Ильвовна»

СЕГОДНЯ 15:24 2018-09-06T15:34:05+03:00

Актриса снялась во многих фильмах, в том числе «Прогулка», «Спартак и Калашников» и «Пять невест» Фото: СОЦСЕТИ

Премьера спектакля с участием уроженки Выксы состоялась в апреле 2017 года

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Уроженка Выксы Ирина Пегова поделилась со своими поклонниками радостной новостью - ей дали премию мэра Москвы за роль Катерна Ильвовны в спектакле «Катерина Ильвовна» в Московском театре под руководством Олега Табакова.

- Ребята! Табакерка! Ликуем, - написала актриса в микроблоге Инстаграм. - Люблю вас, нас и нашу Ильвовну. Без вас ничего бы не было.

Ирина Пегова в роли Катерна Ильвовны. Фото с сайта http://www.tabakov.ru/

В публикации Заслуженная артистка РФ отметила своих коллег по театру Яну Сексте, Василия Неверова, Дмитрия Куличкова, Анну Чиповскую и режиссера постановки Аллу Сигалову.

Премьера хореографической драмы «Катерина Ильвовна» (18+) состоялась в апреле 2017 года. Этим спектаклем театр представляет зрителю историю короткой жизни купчихи Измайловой, героини знаменитого криминального очерка Николая Лескова.

Ирина Пегова в роли Катерна Ильвовны. Фото с сайта http://www.tabakov.ru/

Для исполнения главных ролей в постановке театр пригласил Ирину Пегову из МХТ им. А.П. Чехова и молодого актера Театра им. А.С. Пушкина Дмитрия Власкина. Роль свекра Катерины исполняет Дмитрий Куличков, мужа - Александр Фисенко, Сонетки - Аня Чиповская, Аксиньи - Яна Сексте, Фионы - Наталья Качалова.

pegovairina Ирина Пегова работает в Художественном театре им. Чехова

СПРАВКА

Ирина Пегова родилась 18 июня в городе Выкса Новгородской области. В 2001 году окончила ГИТИС (курс П.Н. Фоменко), и была принята в труппу «Мастерской П.Н. Фоменко», где сыграла в спектаклях Фоменко «Война и мир» (Соня), «Волки и овцы» (Анфуса), «Одна абсолютно счастливая деревня» (Егоровна), а в роли Ирмы в спектакле «Безумная из Шайо» продолжает выходить на сцену и сегодня. В 2006 году стала актрисой Художественного театра, где играла в спектаклях Виктора Рыжакова, Евгения Писарева, Романа Феодори и других.

Среди киноролей Ирины Пеговой главная роль в фильме Алексея Учителя «Прогулка», фильм Андрея Прошкина «Спартак и Калашников», комедия Карена Оганесяна «Пять невест», фильм Андрея Кравчука «Адмирал».

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