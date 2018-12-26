2018-12-26T16:16:32+03:00
Происшествия

Елена Каримова, задушившая двух своих маленьких детей, встретит Новый год в СИЗО

Под стражей она пробудет как минимум до 25 января
Василий КРОТОВ
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Елена Каримова, задушившая двух своих маленьких детей, встретит Новый год в СИЗО.Елена Каримова, задушившая двух своих маленьких детей, встретит Новый год в СИЗО.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нижнем Новгороде продлили срок заключения под стражей Елене Каримовой, подозреваемой в убийстве двух своих малолетних детей.

По версии следствия, 25 апреля Елена Каримова задушила детей в машине на заднем сиденье, после чего сбросила тела на заброшенном придорожном складе у деревни Осинки и подожгла их.

Когда правоохранители задержали Каримову, она призналась сразу, что пошла на убийство из-за отсутствия денег на их содержание.

- На проспекте Бусыгина Елена Каримова посадила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сынишку в автомобиль «Киа», который ранее арендовала в одной из городских фирм, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Там она собственными руками задушила обоих ребятишек.

За этот год срок заключения Елене Каримовой продляли несколько раз. 25 декабря у нее истекал очередной из них. Однако по ходатайству следователя его продлили.

- Московский районный суд продлил Елене Каримовой срок заключения под стражей до 25 января, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Сделано это было по ходатайству следователя по особо важным делам регионального СУ СКР.

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