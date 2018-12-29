2018-12-29T13:04:07+03:00
Звезды

Поклонница подарила певице Натали вязаную свинку

Звезда сфотографировалась с презентом и выложила в своем Инстаграме [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Наталью Рудину порадовал милый презент, сделанный своими руками.Наталью Рудину порадовал милый презент, сделанный своими руками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Накануне Нового года поклонница преподнесла певице Натали милый презент - свинку, сделанную своими руками. Артистку подарок тронул до глубины души, и она выложила авторскую игрушку в своем Инстаграме.

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Поклонница подарила певице Натали сделанную своими руками свинку.
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- Прелестную свинку мне подарила рукодельница Светлана Кочкина. Связано спицами и крючком. Даже трусики связаны! Благодарю, - написала уроженка Дзержинска.

Пользуясь случаем, певица поздравила подписчиком с наступающим 2019 годом.

- Пусть для вас, дорогие мои, свинка окажется такой же доброй, милой, модной, светлой, творческой, простодушной и заботливой, как моя, - пожелала Натали.

В ответ автор милой вязаной свинки поблагодарила звезду за трогательные слова и пожелала, чтобы новый год стал продуктивным.

- Пусть он будет плодовитым для вашего творчества. Счастья и здоровья вам и вашей большой дружной семье, - написала поклонница.

Ранее "Комсомолка" писала, что оригинальный подарок друзья преподнесли футболисту Денису Черышеву по случаю его 28-летия.

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