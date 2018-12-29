Поклонница подарила певице Натали вязаную свинку
Накануне Нового года поклонница преподнесла певице Натали милый презент - свинку, сделанную своими руками. Артистку подарок тронул до глубины души, и она выложила авторскую игрушку в своем Инстаграме.
- Прелестную свинку мне подарила рукодельница Светлана Кочкина. Связано спицами и крючком. Даже трусики связаны! Благодарю, - написала уроженка Дзержинска.
Пользуясь случаем, певица поздравила подписчиком с наступающим 2019 годом.
- Пусть для вас, дорогие мои, свинка окажется такой же доброй, милой, модной, светлой, творческой, простодушной и заботливой, как моя, - пожелала Натали.
В ответ автор милой вязаной свинки поблагодарила звезду за трогательные слова и пожелала, чтобы новый год стал продуктивным.
- Пусть он будет плодовитым для вашего творчества. Счастья и здоровья вам и вашей большой дружной семье, - написала поклонница.
Ранее "Комсомолка" писала, что оригинальный подарок друзья преподнесли футболисту Денису Черышеву по случаю его 28-летия.
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