2018-12-14T17:39:43+03:00
Звезды

Подписчики раскритиковали певицу Натали за наряды из девяностых

По мнению интернет-пользователей, артистке пора сменить стилиста
Анастасия НАЗАРОВА
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В платье со стразами и перьями Натали выступила в шоу "Модный приговор" на Первом канале.В платье со стразами и перьями Натали выступила в шоу "Модный приговор" на Первом канале.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певица Натали (настоящее имя - Наталья Рудина) поделилась со своими подписчиками фотографиями со съемок нового выпуска шоу «Модный приговор» на Первом канале. Сначала поклонники принялись нахваливать ее укладку, которая отличается от той, которую обычно носит звезда…

- Как вам классно с этой прической, - отметила anechka42.

- Наташа, эта прическа еще больше подчеркивает вашу красоту, - добавил aleksandrartemichev.

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Завтра, 14.12, на Первом канале "Модный приговор"!
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Но постепенно стали появляться комментарии, касающиеся нарядного платья, усыпанного стразами и украшенного снизу перьями в тон основной ткани. Отзывы, прямо скажем, не самые лестные.

- Натали, вы такая красивая, и фигура супер. Но почему-то вам подбирают глупые наряды, - написала svetul_ka1988.

- Ну хоть какая-то прическа. Всяко лучше, чем обычно. Платьице, конечно, стремное, - заявил mulatandreeff.

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Натали на съемках шоу "Суперстар". Костюмы участникам подбирал Владимир Середин.
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Натали молчать не стала и довольно резко ответила несдержанному комментатору.

- Mulatandreeff, займись собой и над речью работай. Оскорблять великого модельера (Владимир Середин. - Прим. ред.) не позволю. Последнее предупреждение, и пойдешь, куда обычно, - написала певица.

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На съемках программы "Икона стиля" на МузТВ с Анной Семенович.
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Однако на этом критика в адрес артистки не закончилась. Фанаты решили поговорить в целом о внешнем виде звезды эстрады.

- Не могу понять. Натали сама так одевается (в стиле 90-х, пайетки, стразы, перья, яркие цвета, мини) или у нее какой-то неудачный стилист есть? Вроде адекватный человек, да и звезды прошлых лет давно осовременились. Зачем? Вообще не актуальные наряды… - высказалась olga_vla_sova.

Но и тут уроженка Дзержинска нашла, что ответить.

- На то она и звезда, чтобы быть собой! - сказала Натали, как отрезала.

Напомним, что недавно певица узнала о розыгрыше в Инстаграме, который неизвестные устроили от ее имени. Разъяренная артистка пригрозила мошенникам: «Держитесь!»

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