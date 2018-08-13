Поклонники восхитились фигурой 44-летней певицы Натали
В конце лета 44-летняя певица Натали вместе со своими тремя детьми отправилась на Крит. Как и многие знаменитости, уроженка Дзержинска делится фотографиями с отдыха на своей странице в Инстаграме.
- Доброе утро! Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три… Морская фигура замри, - подписала артистка снимок, на котором она в бикини.
Поклонники певицы сразу отметили, что многодетная мама в отличной физической форме!
- Наташа, у вас потрясающая фигура, - написал aleksandr__redkin.
- Девочка! Вы просто девочка. Даже не верится, что я выросла на ваших песнях. Я сейчас выгляжу старше вас, - призналась nastik09031991.
- Наташенька, выглядите просто супер. Такой фигурой, как у вас, сегодня даже многие 25-летние девушки не могут похвастаться, - добавил liovaarakelov.
Несколькими постами ранее Натали рассказала, что в море плавать невозможно, особенно купать годовалых, семилетних, да и шестнадцатилетних тоже.
- Загораем, торчим в бассейне, едим, конечно. Отдыхаем, насколько это возможно с детьми таких разных возрастов, - уточнила звезда.
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