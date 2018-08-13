Поклонники восхитились фигурой 44-летней певицы Натали

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-13T11:40:13+03:00

Фанаты артистки признались, что выглядят старше, хотя выросли на ее песнях Фото: СОЦСЕТИ

Звезда выложила в своем Инстаграме фото с отдыха на Крите

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В конце лета 44-летняя певица Натали вместе со своими тремя детьми отправилась на Крит. Как и многие знаменитости, уроженка Дзержинска делится фотографиями с отдыха на своей странице в Инстаграме.

- Доброе утро! Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три… Морская фигура замри, - подписала артистка снимок, на котором она в бикини.

natali_star74 Доброе утро! Всем волшебства! Единения с природой ! Вдохновения! #люблювас #ветерсморядул #хорошегонастроения #безфильтровлучше #крит2018 #греция

Поклонники певицы сразу отметили, что многодетная мама в отличной физической форме!

- Наташа, у вас потрясающая фигура, - написал aleksandr__redkin.

- Девочка! Вы просто девочка. Даже не верится, что я выросла на ваших песнях. Я сейчас выгляжу старше вас, - призналась nastik09031991.

- Наташенька, выглядите просто супер. Такой фигурой, как у вас, сегодня даже многие 25-летние девушки не могут похвастаться, - добавил liovaarakelov.

natali_star74 Мы на море..мы на Крите...разбираем морские богатства..это вот столько водорослей вынесло на берег ,уже неделю волны ,и днём,и ночью Но солнышко хорошее #хорошегонастроения #крит2018 #грециякрит

Несколькими постами ранее Натали рассказала, что в море плавать невозможно, особенно купать годовалых, семилетних, да и шестнадцатилетних тоже.

- Загораем, торчим в бассейне, едим, конечно. Отдыхаем, насколько это возможно с детьми таких разных возрастов, - уточнила звезда.

natali_star74 Здравствуйте,прекрасные люди! Улетела.. На Крит...Ветер с моря... не утихает.. в море пока плавать невозможно,особенно купать годовалых,семилетних,да и шестнадцатилетних тоже Загараем,торчим в бассейне,едим ,конечно,кто ,что может (всё включено )...Отдыхаем,насколько это возможно с детьми таких разных возрастов #детикакдети #отдыхаемкакможем #хорошегонастроения #крит #греция

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