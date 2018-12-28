Денису Черышеву подарили необычный портрет

На своей страничке в социальной сети Денис Черышев выложил картину с очень необычным портером – фотография Дениса после гола во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, собранная то ли из пазлов, то ли из мелких фотографий Дениса. Это фото облетело все российские СМИ и стало олицетворением триумфа российской сборной.

Кто подарил оригинальный подерок, так и осталось загадкой. Однако видно, что подарок Денису понравился. Он вместе со своей девушкой Кристиной Кобе и еще целой компанией сфотографировался рядом с картиной, высота которой приблизительно 120-130 сантиметров.

Напомним, 26 декабря у Дениса Черышева был день рождения, ему исполнилось 28 лет. Возможно, это

Поклонники тут же отреагировали на новый пост своего кумира.

- Денис, я очень рад за тебя! Ты супер футболист! За твои труды тебя теперь знает весь мир, благодаря чемпионату мира! – написал Olegsimmon.

- Лучший! Денис, если увидите мой коммент, то знайте: в нашей сборной вы самый яркий игрок, которым можно гордиться! - считает atc_73.

- Ты красава, Денис! Спасибо за голы на чемпионате, и особенно за гол Хорватии! С новым годом! – поблагодарил salut_to_me.

- Какой памятный портрет, эти эмоции не забить никогда, спасибо вам! - восхищается rimma_khibatullina.

- Гол хорватам на таком высоком исполнении был, что планка игр за сборную очень высока теперь! Браво Денис! – написал Galenkevichdv.