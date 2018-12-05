«Это свинство!»: Певица Натали стала жертвой мошенников

Певица Натали (Наталья Рудина) возмущена до глубины души. Неизвестные от ее лица организовали розыгрыш в микроблоге Instagram под ником natali_darit_radost. Мошенники предлагали подписаться на 76 партнеров конкурса и… ждать удачу!

natali_star74 ВНИМАНИЕ! Это СВИНСТВО! Не имею ни малейшего отношения к этому!

На своей странице звезда написала, что нельзя доверять аферистам.

- Внимание! Это свинство. Я не имею ни малейшего отношения к этому, - заверила Натали. - Не тратьте свое время. Будьте внимательны. Если нет видео артиста, где звучит его прямая речь, это обман.

Подписчики поддержали знаменитость, отметив, что мошенников надо наказывать.

- И вправду это уже свинство. Пытаются заработать на всем, на доверии людей, на необходимых людям нуждах. Правильно! Наказывать их надо, - считает пользователь riabova2589.

- Кошмар! Действительно, свиньи. Совсем уже распоясались, потеряв страх и совесть. Делают деньги, прикрываясь именами известных людей. За такое на них и в суд подать можно, - добавил liovavrakelov.

- Натали, большое спасибо за предупреждение. Как только у мошенников совести хватает зарабатывать на популярных артистах, - написала marinabartova3493.

Собственно, сама певица не намерена бездействовать. Она заверила: будет разбирательство.

- Держитесь! - обратилась Натали к выдумщикам подобных конкурсов от ее имени.