2018-12-05T15:54:02+03:00
Звезды

«Это свинство!»: Певица Натали стала жертвой мошенников

Неизвестные решили нажиться на ее имени, организовав розыгрыш в Инстаграме
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Певица возмущена поступком мошенников.Певица возмущена поступком мошенников.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Певица Натали (Наталья Рудина) возмущена до глубины души. Неизвестные от ее лица организовали розыгрыш в микроблоге Instagram под ником natali_darit_radost. Мошенники предлагали подписаться на 76 партнеров конкурса и… ждать удачу!

natali_star74natali_star74
ВНИМАНИЕ! Это СВИНСТВО! Не имею ни малейшего отношения к этому!
738 отметок «Нравится»27 комментариевInstagram

На своей странице звезда написала, что нельзя доверять аферистам.

- Внимание! Это свинство. Я не имею ни малейшего отношения к этому, - заверила Натали. - Не тратьте свое время. Будьте внимательны. Если нет видео артиста, где звучит его прямая речь, это обман.

Подписчики поддержали знаменитость, отметив, что мошенников надо наказывать.

- И вправду это уже свинство. Пытаются заработать на всем, на доверии людей, на необходимых людям нуждах. Правильно! Наказывать их надо, - считает пользователь riabova2589.

- Кошмар! Действительно, свиньи. Совсем уже распоясались, потеряв страх и совесть. Делают деньги, прикрываясь именами известных людей. За такое на них и в суд подать можно, - добавил liovavrakelov.

- Натали, большое спасибо за предупреждение. Как только у мошенников совести хватает зарабатывать на популярных артистах, - написала marinabartova3493.

Собственно, сама певица не намерена бездействовать. Она заверила: будет разбирательство.

- Держитесь! - обратилась Натали к выдумщикам подобных конкурсов от ее имени.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области поддержат молодых аграриев
Глеб Никитин прокомментировал готовность Нижегородской области к «мусорной реформе»
Павел Солодкий снова стал уполномоченным по защите прав предпринимателей
Нижегородцев просят срочно убрать свои автомобили с улицы Пискунова в районе Театральной площади
Жительница Городца угрожала мужу бензопилой и убила его из ревности
Более 550 единиц техники вышли на борьбу со снегопадом в Нижнем Новгороде
«Соболь» подожгли в Арзамасе 19 декабря
По факту гибели слесаря-ремонтника на предприятии в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело
Глеб Никитин вручил орден «За гражданскую доблесть и честь» Виктору Лунину
Нижегородцам запретили шуметь после 20:00
Более десяти тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие сутки
Житель Лыскова пойдет под суд за убийство жены во время застолья
Депутаты Заксобрания согласовали кандидатуры заместителей губернатора Нижегородской области
В Выксе «Форд Фокус» сбил пятилетнюю девочку рядом с пешеходным переходом
Навашинский суд отменил постановление ФАС в отношении директора предприятия
В Нижнем Новгороде за хищение миллиона рублей осудили экс-сотрудника инжиниринговой компании
Два друга погибли на пожаре в частном доме под Сергачом
Парковка у дома №36 на проспекте Гагарина будет запрещена с 8 января
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника органов безопасности
Двое мужчин погибли под колесами автомобилей в Нижегородской области 19 декабря
«Торпедо» в овертайме уступило челябинскому «Трактору» со счетом 2:3
Михаил Манухин написал заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания
В Нижегородской области изменились правила рыболовства